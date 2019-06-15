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基隆嶼封島近5年 林右昌：25日開放沒問題

2019-06-15 17:25中央社 基隆15日電

因颱風損壞封閉5年有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，林右昌今天表示，25日開放沒有問題...
因颱風損壞封閉5年有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，林右昌今天表示，25日開放沒有問題。圖／基隆市政府提供
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有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，因遭颱風襲擊於103年底封島，基隆市長林右昌今天說，25日正式開放民眾登島應該沒有問題。

2019基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽今天在碧砂漁港遊艇碼頭舉行基隆嶼繞島賽開幕典禮，對於基隆嶼開放日期，林右昌受訪表示，因還有少數步道和一些小地方需要整修，市府希望能做到盡善盡美，6月25日正式開放民眾登島應該沒有問題。

蘇力颱風民國102年襲台造成基隆嶼島上設施受損，基隆市政府為顧及遊客安全於103年底決定封島，104年蘇迪勒颱風再度重創基隆嶼，導致碼頭破損、消波塊滑落等情形，由於修繕金額龐大，基隆市府到處籌措經費，106年7月起斥資新台幣8200萬元開始動工整建。

基隆市府指出，除整修各約750公尺的登山步道和濱海步道及一間廁所等遊憩設施外，碼頭東北側也擴大海上平台空間，從原本6公尺寬增加到27公尺，新增面積約700平方公尺，讓民眾不僅能在平台賞景看海，也有更大的腹地舉辦活動，碼頭南側並增設堤頭，避免消波塊滑落航道影響安全。

基隆嶼又稱基隆杙，是日治時期基隆八景之一，稱為「杙峰聳翠」，距離基隆只有5公里，與棉花嶼、彭佳嶼及花瓶嶼，為基隆外海4個火山島嶼。從基隆、鄰近的北海岸、東北角海岸線上都可以看到它的面貌，基隆嶼長960公尺、寬400公尺，最高處約有海拔182公尺的小島，尖突的島嶼造型，是基隆外海最顯著的地標。

基隆嶼景致也因陸上觀賞位置不同而改變，有人說像是一條鯨魚，也有人說是一頭犀牛，島上風光因氣候變化而展現多重美感，島上的「基隆島」燈塔更是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。

基隆嶼碼頭颱風
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