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願為台灣盡份心力「整修嘉明湖」 2港人：對香港沒信心

2019-06-15 16:29中央社 台東縣15日電

嘉明湖吸引許多人朝聖，登山口管制站和二個山屋內都有管理員解說和服務。 記者邱德祥...
嘉明湖吸引許多人朝聖，登山口管制站和二個山屋內都有管理員解說和服務。 記者邱德祥／攝影
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端午連續假期，1名港籍男子揹重裝參加林務局的手作整修嘉明湖步道，同時間，香港龍舟師傅自掏腰包造龍舟航向蘭嶼，為守護蘭嶼環境募款。他們說，掛念香港發生的一切，但對香港沒信心了，願為台灣盡份心力。

端午節連續假，來自香港的楊輝輝揹著重裝，頂著凜冽寒風攀爬3千公尺高山，口乾舌燥，鋸木頭、打木樁、搬石頭，修補步道。

同時間，一艘龍舟在蘭嶼海域和惡浪搏鬥，舵手「阿康」胡梓康也是香港人，拚命的要讓龍舟平安入港。無奈，精疲力竭後，一個大浪將龍舟打翻，17人落海被海巡單位救起。

兩名港人一位上山，一位下海，要幫台灣盡一份心力，他們說，對香港已經沒信心了。

36歲的楊輝輝，自己買機票，還花了6千元的報名費，爭取到林務局台東林管處的嘉明湖手作步道。他說，對嘉明湖有著感情，6月6日揹著重裝上山，3天的時間在海拔2800公尺至3000公尺處整修步道。

楊輝輝說，去年他在網路上知道手作步道就報名參加，很幸運獲選；今年他邀請朋友一起參加，230人報名，挑選18人，他和友人順利爭取到名額。5天4夜，於10日結束工作下山，隨即趕回香港。

楊輝輝說，他和許多香港年輕人一樣，「對香港沒信心」，都跑到台灣、喜歡台灣。嘉明湖步道還有很多要整修的地方，他希望每年都能到台灣參加步道維護，為台灣盡一些心力。

6月9日清晨，阿康率領的龍舟隊從屏東海域出發，迎著曙光，乘風破浪，阿康當舵手，順著黑潮，帶領大家航向蘭嶼。

57歲的香港龍舟師傅阿康，民國105年年9月間到蘭嶼旅遊，認識蘭嶼「阿文」林正文。阿文擔憂蘭嶼「寶特瓶比飛魚多」，及廢油污染，默默的做回收廢油和寶特瓶工作，並且利用回收的寶特瓶蓋了環保屋，喚起大家重視沒有垃圾處理廠的蘭嶼環境污染。

打零工的阿文，散盡家產，連自家的地瓜田都堆滿了寶特瓶，最後的財產是代步機車，他想賣了機車籌措資金。

阿康被阿文的精神感動，阻止阿文賣機車。他告訴阿文，「鵝會生蛋，不能把鵝賣了，要留住機車」。

阿康回到香港後告訴妻子蘭嶼阿文的故事，希望能幫阿文募款，協助阿文守護蘭嶼。但是，該怎麼幫忙，「我是龍舟師傅，那就造一艘龍舟，從台東划到蘭嶼，喚起大家保護環境的意識，一方面幫阿文募款」。

阿康自掏腰包花了將近1年的時間來回香港購滿材料，花了新台幣40萬元，在台糖提供的場地，打造一艘取名「綠舟」的龍舟。

去年，綠舟從台東南田海邊出發準備勇闖黑潮到蘭嶼宣揚環保，不過尚未出海就被大浪打翻，功敗垂成，今年端午節再度挑戰。

「怎麼這樣剛好」，阿康說，9日中午綠舟在太平洋行行駛，碰到一艘國際貨輪，貨輪上寫著斗大的LIBERTY（自由），正反映出當下他的心情，「此時的香港人正在抗議香港政府推動修訂逃犯條例」，爭取自由。

阿康說，他的心和香港抗議民眾在一起，雖然掛念著香港的行動，但是因為在太平洋上無法回去，他只能奮力地划向蘭嶼，守護台灣這塊土地。

當龍舟接近蘭嶼沿海時，兇猛的黑潮阻擋綠舟前進，強勁的西南風則一直將綠舟吹離航道，就這樣大家精力耗盡，一個大浪將綠舟打翻，所幸17名划手安全的由護航海巡人員救起。

不過，阿康的手機、信用卡、護照都掉到太平洋，隨著綠舟跟著黑潮流向太平洋，短時間內無法回香港。

阿康這幾天也參加台東的聲援香港活動，阿康說，香港已經不行了，他希望能住在台灣，繼續從事環保工作，喚起國際間重視海洋廢棄物。

香港蘭嶼台東
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