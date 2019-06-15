國際帆船賽基隆海上揚帆 林右昌：明年市府組隊挑戰

2019-06-15 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



2019基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，今天在碧砂漁港遊艇碼頭舉行基隆嶼繞島賽開幕典禮，市長林右昌感謝來自各地選手參與，乘船前往潮境灣海域鳴笛啟航，海上揚帆遍遍美極了。林右昌並宣布，明年市府會組隊參加，由他親自領軍，參與這項海上運動。

林右昌指出，台灣是海洋國家，基隆是海洋城市，碧砂遊艇港位置得天獨厚，離石垣島距離一百多公里，離開石垣島後第一站就是碧砂遊艇港，國內外玩家往北航行也從碧砂遊艇港出發，這是地理上的優勢。

林右昌表示，發展海上休閒娛樂產業，過去政府較保守，他此行到石垣島當地，看看人家發展遊艇、釣魚及潛水等水上活動，價格平民，這是努力學習，也可帶動水上運動產業發展，建議妥善規畫遊艇港區運用，吸引更多人參與。

他說，基隆得天獨厚，有潮境灣、基隆嶼場域。今年活動逢基隆嶼將開放，規畫兩百名民眾乘船觀賽，也可上基隆嶼環景觀看賽事，還有101高地、潮境公園可以觀看，構想未來6到9月在潮境灣，規畫每個周末舉辦帆船單艇競賽，成基隆觀光特色。

這項國際帆船賽，今年由基隆與日本石垣島舉辦。6月12日開始，首先在石垣島舉行石垣島場地賽，13日從石垣島至基隆越洋賽，林市長日前前往石垣島支持賽事，為選手加油打氣。