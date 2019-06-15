親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黃光芹爆料韓國瑜 楊秋興：與我有關的部分是事實

直播／南北各地韓粉搭高鐵 抵雲林力挺韓國瑜

國際帆船賽基隆海上揚帆 林右昌：明年市府組隊挑戰

2019-06-15 14:00聯合報 記者游明煌╱即時報導

2019基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，今天在碧砂漁港遊艇碼頭舉行基隆嶼繞島賽開幕典禮，市長林右昌感謝來自各地選手參與，乘船前往潮境灣海域鳴笛啟航，海上揚帆遍遍美極了。林右昌並宣布，明年市府會組隊參加，由他親自領軍，參與這項海上運動。

林右昌指出，台灣是海洋國家，基隆是海洋城市，碧砂遊艇港位置得天獨厚，離石垣島距離一百多公里，離開石垣島後第一站就是碧砂遊艇港，國內外玩家往北航行也從碧砂遊艇港出發，這是地理上的優勢。

林右昌表示，發展海上休閒娛樂產業，過去政府較保守，他此行到石垣島當地，看看人家發展遊艇、釣魚及潛水等水上活動，價格平民，這是努力學習，也可帶動水上運動產業發展，建議妥善規畫遊艇港區運用，吸引更多人參與。

他說，基隆得天獨厚，有潮境灣、基隆嶼場域。今年活動逢基隆嶼將開放，規畫兩百名民眾乘船觀賽，也可上基隆嶼環景觀看賽事，還有101高地、潮境公園可以觀看，構想未來6到9月在潮境灣，規畫每個周末舉辦帆船單艇競賽，成基隆觀光特色。

這項國際帆船賽，今年由基隆與日本石垣島舉辦。6月12日開始，首先在石垣島舉行石垣島場地賽，13日從石垣島至基隆越洋賽，林市長日前前往石垣島支持賽事，為選手加油打氣。

今天舉行的基隆嶼繞島賽，包含台灣、日本、香港、馬來西亞與美國等國，共有25組隊伍參賽，台灣知名網紅團隊「上班不要看」，今年組隊挑戰基隆嶼繞島賽，活動邀請熱血主播徐展元播報賽況，感受最潮的海上賽事獨特魅力。

2019基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，今天在碧砂漁港遊艇碼頭舉行基隆嶼繞島賽開...
2019基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，今天在碧砂漁港遊艇碼頭舉行基隆嶼繞島賽開幕典禮，市長林右昌感謝來自各地選手參與，乘船前往潮境灣海域鳴笛啟航，海上揚帆遍遍美極了。圖／基隆市政府提供
分享
2019基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，今天在碧砂漁港遊艇碼頭舉行基隆嶼繞島賽開...
2019基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，今天在碧砂漁港遊艇碼頭舉行基隆嶼繞島賽開幕典禮，市長林右昌感謝來自各地選手參與，乘船前往潮境灣海域鳴笛啟航，海上揚帆遍遍美極了。圖／基隆市政府提供
分享
2019基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，今天在碧砂漁港遊艇碼頭舉行基隆嶼繞島賽開...
2019基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，今天在碧砂漁港遊艇碼頭舉行基隆嶼繞島賽開幕典禮，市長林右昌感謝來自各地選手參與，乘船前往潮境灣海域鳴笛啟航，海上揚帆遍遍美極了。圖／基隆市政府提供
分享

基隆嶼遊艇林右昌
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

帆船基隆嶼繞島賽空拍機勾船桿「墜機」 數萬元飛了

2019-06-15 14:03

基隆嚴查改裝車 噪音、防燙蓋不全 都當場告發

2019-06-15 12:04

封5年台灣龍珠基隆嶼開放登島 林右昌：25日沒問題

2019-06-15 12:02

林右昌發英雄帖 基隆海選觀光處長

2019-06-14 23:28

台東熱氣球、星空美景 穿梭香港街頭

2019-06-14 23:21

美食新天地／宜蘭一串心 外地人必嘗美食

2019-06-14 22:43

宜蘭社區伴唱取得授權 可安心唱了

2019-06-14 22:38

不滿蔡政府 台東退休警消協會掛布條討公道

2019-06-14 14:28

正宮必拜神廟！轉神像「背對背」 小三情緣必斬

2019-06-14 14:08

影／月考100分換早餐 學童興奮舉考卷感動他送愛17年

2019-06-14 13:00

基隆外木山流刺網大小魚通殺 海巡登檢送辦最高罰15萬

2019-06-14 12:19

影／為解決停車問題 陽大附醫2期5年後才能動工？

2019-06-14 11:15

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

林右昌廣發英雄帖 招募首任觀光及城市行銷處長

2019-06-14 14:36

影／率全國之先 社區伴唱宜蘭議價取合法版權

2019-06-14 12:07
看更多

熱門文章

南投女婿郭台銘周日參訪 預計看出資興建的郭董棒球場

2019-06-14 16:50

荒廢閒置近20年 苗栗濱海遊憩區有機會變身影城

2019-06-14 21:26

盧秀燕被綠議員趕出議場 藍營：昨情人今天變臉？

2019-06-14 18:06

竹市荔枝節22日登場 觀光果園開放採果

2019-06-14 15:56

高雄社會局長葉壽山辭官 返屏東參選立委

2019-06-14 22:13

全台最貴國民運動中心在竹北？ 縣府：需經審查通過

2019-06-14 17:00

高市渡輪暑期市民價 憑身分證投幣每趟25元

2019-06-14 22:50

與韓國瑜討論過 葉壽山遞辭呈參選屏東立委

2019-06-14 17:49

被用「紅牌」請出議場 盧秀燕：市民不會想看府會衝突

2019-06-14 17:00

新節目遭質疑公器私用 柯文哲：綠議員先看小英最近做的事

2019-06-14 15:24

台塑放流魚苗總數創新高 今年突破5百萬尾

2019-06-14 15:58

警滿意度歷年新高 柯文哲：稍微有腦的都不會在北市犯案

2019-06-14 15:00

為水母湖濕地公園向總統請命馬上有效？ 高市府：早在做

2019-06-14 20:38

基隆嚴查改裝車 噪音、防燙蓋不全 都當場告發

2019-06-15 12:04

高市偏鄉推中央廚房 韓國瑜變身「打菜郎」服務學生

2019-06-14 15:24

美食新天地／「民宿旁邊」冰店 好吃沒負擔

2019-06-14 23:42

搶救古建築 新町花街、「杜氏古宅」未過關

2019-06-14 19:42

牡丹東源野薑花綻放 快到全台最香部落享受「聞香」

2019-06-14 17:24

桃園熱氣球嘉年華開幕 小小兵Minions超萌亮相

2019-06-15 12:03

台南古蹟又被破壞！ 北區三分子日軍靶溝怪手直接壓上去

2019-06-15 12:27

台南名人林耿清故居 建商舉辦人文藝術系列活動

2019-06-14 21:14

僅剩7隻標本的台灣雲豹 宜蘭看得到

2019-06-15 10:41

台南手心翻轉農場啟動 身障孩子的快樂農場

2019-06-14 14:58

內湖➡市府跳蛙公車 上架開放預購 7月20人成行

2019-06-14 22:32

舊兒童樂園今開放 2遊具僅供拍照

2019-06-14 23:20

桃園街頭藝人620組報考創新高 李炳輝也來挑戰

2019-06-15 11:58

國際滑步車大賽 200位Q版賽車手海科館拚高下

2019-06-14 19:45

雙十公車、健康就診公車跳票？ 中市交通局：規劃中

2019-06-14 20:58

台南義消總隊長交接 愛心企業捐車又捐錢

2019-06-14 20:59

南投8座天空之橋 縣庫金雞母

2019-06-14 23:55

新北桃園擴大交流 9月起960萬冊圖書借閱一證互通

2019-06-14 20:44

中彰投減債開源節流 南投230億減到150億

2019-06-14 23:52

桃市工務局長懸缺 科技部副司長賴宇亭17日上任

2019-06-14 18:12

搭捷運到新北投 可望不必轉乘

2019-06-14 22:27

竹北運動中心太貴? 廠商偷跑 縣府：已請廠商下架

2019-06-14 22:48

初夏遊墾丁來個美麗邂逅 墾管處月底踏青機會難得

2019-06-14 19:48

封5年台灣龍珠基隆嶼開放登島 林右昌：25日沒問題

2019-06-15 12:02

SOGO BIG CITY館年中慶 好康樣樣來

2019-06-15 11:30

用繩子連接夢想 高雄繩索救援隊帶國旗奪冠

2019-06-15 10:42

台中雙十公車無進展？交通局：待簽約 明年實施

2019-06-14 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top