白色巨塔的愛到偏鄉 賣泡菜相助

2019-06-15 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



羅東博愛醫院員工自發性組成的「小豆子愛心社」，從2012年起至今7年，每年自製手工產品義賣，所得捐助偏鄉小學，幫助國小學童圓夢。

今年，南澳鄉金岳國小的泰雅舞蹈隊要比賽缺乏經費，「小豆子愛心社」幫忙，自製韓式蘿蔔泡菜，在院內大廳義賣，因清爽口感，獲得好評，不少醫師自掏腰包，豪邁團購分送，社員將義賣所得湊足5萬元，全數捐給南澳鄉金岳國小的泰雅舞蹈隊，支付參賽所需的治裝費與道具費。

金岳國小泰雅舞蹈隊肩負著傳承泰雅文化的重責大任，全隊27位學生，師生們將泰雅族神話、族人口述歷史等故事編入舞碼，讓全校師生能從習舞、觀舞中，重新認識與關注逐漸式微的泰雅文化。

因博愛員工相助，金岳國小本月3日順利參加「原住民E起舞動歌舞劇競賽」，以「消失的文面」為主題，描述泰雅族文面文化在歷史洪流裡被禁止而消失的故事，精采演出，獲得佳作。

羅東博愛醫院結合「愛，在一起公益服務隊」今天在南澳鄉金岳村舉辦健康篩檢活動，金岳國小即以泰雅舞蹈隊演出同歡與感謝。

金岳國小教導主任陳芃軒表示，這些泰雅族的孩子熱愛跳舞，且因為是自己部落的文化，所以更能與這些歷史故事產生共鳴，透過排練舞蹈，孩子們也重新認識自身的文化、加深對文化的認同感，這對傳承泰雅文化具有重要意義。