基隆嚴查改裝車 噪音、防燙蓋不全 都當場告發

2019-06-15 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



因應暑假將屆，基隆市警察局第三分局昨聯合環保局及監理站在暖暖區源遠路執行「改裝車輛稽查及噪音取締」，針對非法改裝、噪音擾人之車輛實施攔檢，共攔查汽機車約200餘輛，針對超過噪音、非法改裝、排氣管防燙蓋不全等都當場告發，1夜開出10罰單。

第三分局表示，近來各級學校陸續舉辦畢業典禮，為期2個月的暑假也即將開始，青少年易呼朋引伴駕駛機車集體出遊，危險駕車機會相對增加，每年7到8月是青少年發生車禍事故的高峰期，為遏止深夜集結危險駕車，警方6月1日起至8月31日止，執行擴大防制危險駕車勤務，針對轄內易發生超速、危險駕駛路段，採取定點守望及巡邏方式，加強查察超速、危險駕車、無照駕駛、闖紅燈、改裝排氣管等違規攔查。

昨晚警方聯合環保局及監理站在暖暖區源遠路共同執行「改裝車輛稽查及噪音取締」，針對非法改裝、噪音擾人之車輛實施攔檢，總共攔查汽機車約200餘輛，經噪音檢測不合格者計6輛次，除依噪音管制法處1800元到3600元罰鍰外，並責令車主限期改善、複驗；另外也當場舉發排氣管防燙蓋不全等違規4件。