封5年台灣龍珠基隆嶼開放登島 林右昌：25日沒問題

2019-06-15 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



因颱風損壞封閉5年有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，預定暑假重新開放遊客登島，市長林右昌今天上午出席基隆國際帆船賽的基隆嶼繞島賽啟航時表示，基隆嶼現在還有少數步道及一些小地方在整修，希望封島後再開放可以盡善盡美，25日應該是可以開放，沒有問題，相關配套都會完善再讓民眾登島。

封島已5年的基隆嶼，民眾及觀光、娛樂船業者都引頸企盼早日重新開放登島，希望帶動基隆觀光發展。目前正在做最後開放前準備，船隻靠泊時防撞設施補強，及步道石板破損補強。

市府為因應開放民眾登島，今年3月底公告「基隆市基隆嶼登島收費辦法草案」，未來每名登島遊客將收取100元的生態保育及設施維護費，但搭船費用另計。

基隆嶼因5年前蘇力颱風過境造成基隆嶼碼頭損壞封閉，中間又歷經多個颱風侵襲毀損，基隆市政府花費8000多萬元整修碼頭、旅客服務設施等，計畫今年暑假前開放民眾登島觀光。

市府指出，基隆嶼位於基隆市東北方外海6公里，從碧砂漁港出海約30分鐘即可抵達，周邊大小島礁皆為火山生成，擁有豐富自然景觀與海洋資源，海拔189.3公尺的基隆嶼燈塔，是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿登頂步道攻頂可360度俯看濱海環景，步道兩側有豐富原生種，目前野百合已盛開，垂直岩壁布滿百合花盛景，充滿迷人的生態旅遊特色。