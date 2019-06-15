小農獨闖17億人口商機 醜美人白米進軍穆斯林

2019-06-15 12:04 中央社 台東縣15日電



台東池上青農魏瑞廷單打獨鬥，繼登陸香港後，又帶著他的「醜美人」白米取得清真認證標章，進軍超過17億人口商機的穆斯林市場。

37歲的魏瑞廷，9年前回到台東池上，接棒種稻，他率先讓種植水稻導入區塊鏈，「讓一粒米從栽種到餐桌的過程，完全透明，並產出一份讓全世界看的懂的生產履歷」。

魏瑞廷的創新、努力，受到肯定，6月9日成功將40公噸、2千包的白米賣到香港，日前他的「池上禾穀坊–米之谷」又取得第一包具有清真認證品牌的池上米。

魏瑞廷說，穆斯林非常注意清潔衛生，因此認證單位親自到他的稻米田和工廠勘查，尤其附近不能有養豬場，必須符合「清真食品」才能取得認證。「這次可以大舉進軍杜拜、阿曼等穆斯林市場」。

他表示，全球穆斯林商機無限，根據台美檢驗科技有限公司民國105年統計，全世界穆斯林人口超過17億人，評估2050年人數將達27.6億，占全球總人口的29.7％，加上年輕勢力崛起，其消費潛力驚人。目前伊斯蘭市場已成各國廠商搶攻目標，因此符合伊斯蘭教義規範的清真認證產品與服務的需求及商機均相當可觀，若能提供更多相應產品，也許能在這股潮流中，搶得先機。

據商研院報告，2017年清真飲食支出已達1303兆美金，預估2023年將成長至1863兆美金，而且全球超過一半的穆斯林人口集中在「亞太地區」，同時這幾年回教國家，正吹起一股新風潮，開始流行吃台灣米，魏瑞廷有信心帶著自己栽種的「米之精品–醜美人」，征服穆斯林的胃。

魏瑞廷對水稻「高雄139號」品種情有獨鍾，「高雄139號」被稱為「醜美人」口感Q，過去是進貢日本天皇時常用的貢米，唯一缺點就是「醜了一點」，且不好栽種，40幾年前育種時沒有加入抗稻熱病基因，因此很容易染上稻熱病。