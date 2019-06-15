親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

向黃光芹喊話「放過我的家人」 韓國瑜準備提告

日職／王柏融棒子火燙續先發 陽岱鋼板凳待命

小農獨闖17億人口商機 醜美人白米進軍穆斯林

2019-06-15 12:04中央社 台東縣15日電

台東池上青農魏瑞廷單打獨鬥，繼登陸香港後，又帶著他的「醜美人」白米取得清真認證標章，進軍超過17億人口商機的穆斯林市場。

37歲的魏瑞廷，9年前回到台東池上，接棒種稻，他率先讓種植水稻導入區塊鏈，「讓一粒米從栽種到餐桌的過程，完全透明，並產出一份讓全世界看的懂的生產履歷」。

魏瑞廷的創新、努力，受到肯定，6月9日成功將40公噸、2千包的白米賣到香港，日前他的「池上禾穀坊–米之谷」又取得第一包具有清真認證品牌的池上米。

魏瑞廷說，穆斯林非常注意清潔衛生，因此認證單位親自到他的稻米田和工廠勘查，尤其附近不能有養豬場，必須符合「清真食品」才能取得認證。「這次可以大舉進軍杜拜、阿曼等穆斯林市場」。

他表示，全球穆斯林商機無限，根據台美檢驗科技有限公司民國105年統計，全世界穆斯林人口超過17億人，評估2050年人數將達27.6億，占全球總人口的29.7％，加上年輕勢力崛起，其消費潛力驚人。目前伊斯蘭市場已成各國廠商搶攻目標，因此符合伊斯蘭教義規範的清真認證產品與服務的需求及商機均相當可觀，若能提供更多相應產品，也許能在這股潮流中，搶得先機。

據商研院報告，2017年清真飲食支出已達1303兆美金，預估2023年將成長至1863兆美金，而且全球超過一半的穆斯林人口集中在「亞太地區」，同時這幾年回教國家，正吹起一股新風潮，開始流行吃台灣米，魏瑞廷有信心帶著自己栽種的「米之精品–醜美人」，征服穆斯林的胃。

魏瑞廷對水稻「高雄139號」品種情有獨鍾，「高雄139號」被稱為「醜美人」口感Q，過去是進貢日本天皇時常用的貢米，唯一缺點就是「醜了一點」，且不好栽種，40幾年前育種時沒有加入抗稻熱病基因，因此很容易染上稻熱病。

穆斯林稻熱病香港
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

基隆嚴查改裝車 噪音、防燙蓋不全 都當場告發

2019-06-15 12:04

封5年台灣龍珠基隆嶼開放登島 林右昌：25日沒問題

2019-06-15 12:02

林右昌發英雄帖 基隆海選觀光處長

2019-06-14 23:28

台東熱氣球、星空美景 穿梭香港街頭

2019-06-14 23:21

美食新天地／宜蘭一串心 外地人必嘗美食

2019-06-14 22:43

宜蘭社區伴唱取得授權 可安心唱了

2019-06-14 22:38

不滿蔡政府 台東退休警消協會掛布條討公道

2019-06-14 14:28

正宮必拜神廟！轉神像「背對背」 小三情緣必斬

2019-06-14 14:08

影／月考100分換早餐 學童興奮舉考卷感動他送愛17年

2019-06-14 13:00

基隆外木山流刺網大小魚通殺 海巡登檢送辦最高罰15萬

2019-06-14 12:19

影／為解決停車問題 陽大附醫2期5年後才能動工？

2019-06-14 11:15

基隆海岸秘境走紅… 人一多海兔不見 蟹、魚也驚慌

2019-06-14 08:55

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

林右昌廣發英雄帖 招募首任觀光及城市行銷處長

2019-06-14 14:36

影／率全國之先 社區伴唱宜蘭議價取合法版權

2019-06-14 12:07
看更多

熱門文章

南投女婿郭台銘周日參訪 預計看出資興建的郭董棒球場

2019-06-14 16:50

荒廢閒置近20年 苗栗濱海遊憩區有機會變身影城

2019-06-14 21:26

盧秀燕被綠議員趕出議場 藍營：昨情人今天變臉？

2019-06-14 18:06

竹市荔枝節22日登場 觀光果園開放採果

2019-06-14 15:56

高雄社會局長葉壽山辭官 返屏東參選立委

2019-06-14 22:13

全台最貴國民運動中心在竹北？ 縣府：需經審查通過

2019-06-14 17:00

不滿蔡政府 台東退休警消協會掛布條討公道

2019-06-14 14:28

與韓國瑜討論過 葉壽山遞辭呈參選屏東立委

2019-06-14 17:49

泳渡澎湖灣15日登場 馬英九暌違17年再度參賽

2019-06-14 14:13

高市渡輪暑期市民價 憑身分證投幣每趟25元

2019-06-14 22:50

被用「紅牌」請出議場 盧秀燕：市民不會想看府會衝突

2019-06-14 17:00

新節目遭質疑公器私用 柯文哲：綠議員先看小英最近做的事

2019-06-14 15:24

林右昌廣發英雄帖 招募首任觀光及城市行銷處長

2019-06-14 14:36

正宮必拜神廟！轉神像「背對背」 小三情緣必斬

2019-06-14 14:08

台塑放流魚苗總數創新高 今年突破5百萬尾

2019-06-14 15:58

警滿意度歷年新高 柯文哲：稍微有腦的都不會在北市犯案

2019-06-14 15:00

為水母湖濕地公園向總統請命馬上有效？ 高市府：早在做

2019-06-14 20:38

桃園街頭藝人徵選15日登場 淡水歌王李炳輝也來考

2019-06-14 14:54

高市偏鄉推中央廚房 韓國瑜變身「打菜郎」服務學生

2019-06-14 15:24

美食新天地／「民宿旁邊」冰店 好吃沒負擔

2019-06-14 23:42

搶救古建築 新町花街、「杜氏古宅」未過關

2019-06-14 19:42

牡丹東源野薑花綻放 快到全台最香部落享受「聞香」

2019-06-14 17:24

基隆嚴查改裝車 噪音、防燙蓋不全 都當場告發

2019-06-15 12:04

竹南土汙管制場址業者開挖堆置 居民憂廢土揚塵

2019-06-14 14:46

台南名人林耿清故居 建商舉辦人文藝術系列活動

2019-06-14 21:14

柯文哲出席金吾獎 頒獎給得獎警察

2019-06-14 14:41

高市登革熱升溫 韓國瑜促中央核撥防疫5300多萬

2019-06-14 14:47

台南手心翻轉農場啟動 身障孩子的快樂農場

2019-06-14 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top