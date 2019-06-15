僅剩7隻標本的台灣雲豹 宜蘭看得到

2019-06-15 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



全國首次由國立故宮博物院、國立臺灣博物館、宜蘭縣立蘭陽博物館合辦的「生態想想－故宮×臺博×蘭博三館聯合特展」在蘭陽博物館開展，即日起展出到9月3日。

特別的是，展覽中，可以看到珍稀的台灣雲豹、石虎、台灣黑熊、儒艮等標本。

提供參展的台灣博物館指出，台灣雲豹絕跡，只剩下台灣博物館的7隻雲豹標本，而石虎在台灣也只剩下不到400隻，台灣黑熊估計在台灣只剩下200到600隻，希望藉聯展，呼籲國人重視生物多樣性和環境保育議題。

蘭陽博物館展出史前遺物金鯉魚與人獸型玦仿品，以及常民生活中有關生態系列的碗盤。

展覽中，還有根據清朝「海錯圖」打造的「海錯奇珍互動劇場」，讓民眾可拿漁火燈在劇場底下互動，見證國寶動起來的瞬間，一旁有真實的生物標本供民眾對照特徵。

蘭陽博物館表示，「生態想想」希望人們在體驗生態之美後，能回頭想想該如何保護環境生態，因此，展覽同時，也展示出基隆濱海的正濱國小藝術創作作品，包含立體作品11件及平面作品34件，透過孩子們的視角，呈現大海生物的觀察與想像轉換成有趣的作品。

另外。淨灘採集的海廢，轉化成日式食堂般海廢套餐展出「深海食堂」，並舉辦一系列的生態教育推廣活動，有科學、藝術、肢體、遊戲、親子等等有趣課程，從今天（15日）起至8月31日止共有19場。