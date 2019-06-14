梅雨季後 宜蘭全市22日起38里21校全面噴藥消毒

2019-06-14 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



天氣逐漸炎熱，登革熱疫情升溫，宜蘭市公所今天宣布，以「清除孳生源為主，緊急噴藥為輔」原則，宜蘭市從6月22日到7月19日，全市38里及21所學校全面噴藥消毒。

宜蘭市長江聰淵表示，今年消毒時程安排在梅雨季結束後開始，呼籲市民一起動起來，留意家中的盆景及積水容器，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，務必清除居家內外環境的孳生源。

他提醒，菜園內的盛水容器如果必須用來儲水而無法倒置時，可以將儲水容器覆蓋細紗網，或在容器內養殖可吃孑孓的孔雀魚或大肚魚，便可以有效隔離及杜絕病媒蚊孳生。

市公所表示，今年度除例行性使用消毒車夜間消毒外，另外，針對通風良好公寓大廈中庭或社區，使用煙霧式消毒機日間消毒。

市公所指出，煙霧機所產生的濃霧可迅速殺死飛行中蚊蟲，因攜帶輕便，可以進入消毒車無法到達的場所使用，清潔隊也每天派員在重點道路清潔整頓、清疏道路側溝，避免水溝內阻塞，造成隱藏性積水，孳生病媒蚊。

市公所提醒，消毒期間，務必將曝露在戶外的物品收進屋內，不要將食物、養殖魚缸曝露於戶外，以免沾黏消毒藥劑造成污染。