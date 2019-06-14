親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

綠初選民調5家結果超整齊 民調專家當場大笑三聲

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

梅雨季後 宜蘭全市22日起38里21校全面噴藥消毒

2019-06-14 15:00聯合報 記者羅建旺╱即時報導

天氣逐漸炎熱，登革熱疫情升溫，宜蘭市公所今天宣布，以「清除孳生源為主，緊急噴藥為輔」原則，宜蘭市從6月22日到7月19日，全市38里及21所學校全面噴藥消毒。

宜蘭市長江聰淵表示，今年消毒時程安排在梅雨季結束後開始，呼籲市民一起動起來，留意家中的盆景及積水容器，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，務必清除居家內外環境的孳生源。

他提醒，菜園內的盛水容器如果必須用來儲水而無法倒置時，可以將儲水容器覆蓋細紗網，或在容器內養殖可吃孑孓的孔雀魚或大肚魚，便可以有效隔離及杜絕病媒蚊孳生。

市公所表示，今年度除例行性使用消毒車夜間消毒外，另外，針對通風良好公寓大廈中庭或社區，使用煙霧式消毒機日間消毒。

市公所指出，煙霧機所產生的濃霧可迅速殺死飛行中蚊蟲，因攜帶輕便，可以進入消毒車無法到達的場所使用，清潔隊也每天派員在重點道路清潔整頓、清疏道路側溝，避免水溝內阻塞，造成隱藏性積水，孳生病媒蚊。

市公所提醒，消毒期間，務必將曝露在戶外的物品收進屋內，不要將食物、養殖魚缸曝露於戶外，以免沾黏消毒藥劑造成污染。

而全市消毒工作是針對戶外公共區域消毒為主，如想要居家內或大樓地下室停車場消毒，可逕洽環保署領有病媒蚊防治許可執照的業者。

天氣逐漸炎熱，登革熱疫情升溫，宜蘭市公所今天宣布，梅雨季後，宜蘭市全市38里及2...
天氣逐漸炎熱，登革熱疫情升溫，宜蘭市公所今天宣布，梅雨季後，宜蘭市全市38里及21所學校，從6月22日到7月19日全面噴藥消毒。圖／宜蘭市公所提供
分享
天氣逐漸炎熱，登革熱疫情升溫，宜蘭市公所今天宣布，梅雨季後，宜蘭市全市38里及2...
天氣逐漸炎熱，登革熱疫情升溫，宜蘭市公所今天宣布，梅雨季後，宜蘭市全市38里及21所學校，從6月22日到7月19日全面噴藥消毒。圖／宜蘭市公所提供
分享

病媒蚊疫情梅雨

相關新聞

正宮必拜神廟！轉神像「背對背」 小三情緣必斬

2019-06-14 14:08

林右昌廣發英雄帖 招募首任觀光及城市行銷處長

2019-06-14 14:36

不滿蔡政府 台東退休警消協會掛布條討公道

2019-06-14 14:28

影／月考100分換早餐 學童興奮舉考卷感動他送愛17年

2019-06-14 13:00

基隆外木山流刺網大小魚通殺 海巡登檢送辦最高罰15萬

2019-06-14 12:19

影／為解決停車問題 陽大附醫2期5年後才能動工？

2019-06-14 11:15

基隆海岸秘境走紅… 人一多海兔不見 蟹、魚也驚慌

2019-06-14 08:55

美麗灣仲裁將出爐 東縣府辦公民對談

2019-06-14 00:34

7月底前 宜蘭公營景點全國警察免費

2019-06-14 00:22

花縣將買「加護型救護車」培訓救護員

2019-06-14 00:09

花蓮擬設加護病房車廂 台鐵：有困難

2019-06-13 23:59

花蓮醫療資源分配不均 衛生局想設置「加護病房車廂」

2019-06-13 14:40

影／歌仔戲奧斯卡宜蘭受理報名 戲王戲后獎落誰家？

2019-06-13 14:12

宜蘭漂流木將開放自由撿拾 但地點與對象有限制

2019-06-13 12:26

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

竹縣獲招商卓越獎冠軍 加碼報喜：影城即將進駐竹北市

2019-06-14 11:50

基隆港國門大改造 東岸基港大樓耳目一新

2019-06-13 17:16

影／台中市議會首例！盧秀燕被綠營「紅牌」請出場

2019-06-14 12:41

桃捷綠線「最後一塊拼圖」 十月動工

2019-06-13 23:50

白目遊客攀爬倒掛金門「沈睡戰車」 在地人罵翻了

2019-06-13 22:31

瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-13 16:32

台南沿海3區各捐一千多萬 90歲企業家還想再捐

2019-06-13 16:31

基隆海岸秘境走紅… 人一多海兔不見 蟹、魚也驚慌

2019-06-14 08:55

平常是高中國文老師 她下課後變身歌仔戲演員

2019-06-14 07:50

桃園大園汙水處理廠 蓋了13年竟完全沒使用

2019-06-13 17:20

你站著！男童罰站50分鐘 議員要教育處長站著「感受」

2019-06-13 17:07

台南牛乳產量全國第二 小農品牌報你知

2019-06-14 07:25

新北「愛在畫中」巡迴畫展 展現身心障礙者才華

2019-06-13 19:25

影／月考100分換早餐 學童興奮舉考卷感動他送愛17年

2019-06-14 13:00

一包奠儀故事再續 腦麻阿誠獲贈舊書轉送罹癌阿婆

2019-06-13 17:22

苗縣國民黨團不滿遭抹黑提告 粉絲團：相當歡迎

2019-06-13 20:38

台電南展館人氣逆勢揚 導覽解說女金釵大助力

2019-06-13 19:20

副市長、局處長傳異動 盧秀燕：人事本來就有彈性

2019-06-14 00:51

寶山綠竹筍季登場 記得「白、彎、矮、肥」挑筍四原則

2019-06-14 07:29

基隆外木山流刺網大小魚通殺 海巡登檢送辦最高罰15萬

2019-06-14 12:19

新莊警分局新樹派出所落成啟用 舉行新任所長佈達典禮

2019-06-13 18:08

桃市國土計畫草案公開展覽 都發局：權益不變

2019-06-13 23:46

全球Top1！桃園市努力11年 首奪ICF智慧城市首獎

2019-06-14 10:34

國中生夾娃娃「輸3萬多」 北市府允諾研議自治條例管理

2019-06-13 18:49

台南市為失業者開烘焙訓練班 中華醫大即日起受理報名

2019-06-13 20:38

台中、彰化換藍營執政 中央補助大縮水

2019-06-14 00:48

柯文哲結束總質詢 議長：不管選不選總統市政都要做好

2019-06-13 18:47

影／大溪月眉休閒農區 客家風親子協力車亮相

2019-06-13 18:01

桃園議員和在地企業慰勞中壢員警 贈800雙排汗除臭襪

2019-06-13 18:07

怕水質汙染、有安全顧慮 水庫划獨木舟難成行

2019-06-14 00:08

正宮必拜神廟！轉神像「背對背」 小三情緣必斬

2019-06-14 14:08

反對社子島區段徵收 居民抬神抗議

2019-06-14 00:58

桃園推廣愛心計程車 大增至1458輛

2019-06-14 00:36

萬人泳度日月潭新規定 今年至少5人一隊才能報名

2019-06-14 12:48

u故事／遺體修復師 昔日角頭變亡者守護神

2019-06-14 12:03

不滿蔡政府 台東退休警消協會掛布條討公道

2019-06-14 14:28

新節目遭質疑公器私用 柯文哲：綠議員先看小英最近做的事

2019-06-14 15:24

基隆八斗子大坪海岸 親水莫忘護生態

2019-06-14 00:51

泳渡澎湖灣15日登場 馬英九暌違17年再度參賽

2019-06-14 14:13

警滿意度歷年新高 柯文哲：稍微有腦的都不會在北市犯案

2019-06-14 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top