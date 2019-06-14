正宮必拜神廟！轉神像「背對背」 小三情緣必斬

2019-06-14 14:08 聯合新聞網 綜合報導



新園鄉烏龍村大聖公媽廟，24小時不關廟門，信徒可自行前往參拜。報系資料照 分享 facebook

藝人阿翔與謝忻爆出外遇情，引發眾網友不滿，小三再度引起眾人撻伐。屏東新園鄉烏龍村有一座大聖公媽廟，正好是以守護姻緣、斬斷小三聞名，廟方甚至體諒部分信徒不願家醜外揚，晚上也不會關上大門，開放信徒在深夜時段前來斬斷小三。

相傳大聖公媽在世時，是一對相愛的夫妻，兩人擁有大片土地，因為膝下無子，便將土地過繼給一戶郭姓人家，這對人家為了表達感謝，於是將大聖公媽雕刻神像祭祀，傳說只要生病來祈福就會痊癒，之後民眾集資蓋廟，將其奉祀至今。

因為大聖公媽是一對恩愛的夫妻，許多信眾會前來祈求家庭、婚姻之事，特別的是，這裡還有獨特的「轉神像」祈福法，若夫妻想祈求感情和睦，在擲得三個聖筊後，就可移動神像，讓大聖公媽面對面。

面對面？背對背？屏東新園鄉烏龍村大聖公媽廟，當地盛傳，祈求夫妻相處和睦，就將大聖公媽兩尊神像轉向面對面，若發生外遇要斬斷爛桃花，就將神像轉為背對背。報系資料照 分享 facebook

反之，若想斬斷外遇的爛桃花，在擲得三個聖筊後，就可將神像轉為背對背，停留時間沒有硬性規定，廟方甚至體諒部分信徒不願家醜外揚，晚上也不會關上大門，開放信徒在深夜時段前來斬斷小三。

曾有傳言顯示，有小三到廟裡，想透過轉神像祈福法，斬斷男友與正宮的因緣，但是她無論怎麼努力，就是得不到三個聖筊，只好放棄離開，此傳說也讓信徒可確信，大聖公媽維持分寸的能力值得信仰。