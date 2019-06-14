基隆外木山流刺網大小魚通殺 海巡登檢送辦最高罰15萬
海巡署第二巡防區外木山守望人員今天凌晨零時，在外木山近岸約300公尺左右，發現「吉順106」漁船疑似違規使用流刺網作業，登檢後發現船上流刺網有使用跡象，有雜魚一批，有部分浮球無標示或標示不清，涉嫌違反近岸500公尺內全面禁止使用流刺網捕魚及刺網漁船必須符合漁具實名制規定，依違反「基隆市所轄海域刺網漁業採捕水產動植物及有關限制事宜」函送基隆市政府產發處裁罰。
第二巡防區調派線上10033艇前往取締，今天凌晨在和平島北0.3浬處對「吉」船實施登檢，後發現船上流刺網有使用跡象及雜魚乙批且有部分浮球無標示或標示不清，已違反基隆市政府2018年起近岸500公尺內全面禁止使用流刺網捕魚，且刺網漁船必須符合漁具實名制規定，全程均錄影蒐證。
第二巡防區指出，流刺網作業方式捕撈無選擇性，不僅大小魚通吃，且所經之處容易造成珊瑚礁死亡，嚴重破壞海域生態。基隆市政府2018年起公告訂定「基隆市所轄海域刺網漁業採捕水產動植物及有關限制事宜」，基隆市沿岸地區及所轄各島嶼近岸500公尺內全面禁止刺網作業，主營或兼營刺網漁業漁船都須在刺網網具上明顯標示漁船名稱、編號、漁具名稱及刺網層數，網具兩側端點及每間距15公尺以內應設置固定式浮子，並明顯標示漁船編號，違者將裁罰船主及船長3萬元以上15萬元以下罰鍰。
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