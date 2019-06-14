親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

名導演北野武離婚 稱妻「世上最可怕」見面只想談判零用錢

總冠軍G6／勇士湯普森30分受傷報銷 第四節陷入苦戰

影／為解決停車問題 陽大附醫2期5年後才能動工？

2019-06-14 11:15聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府今天指出，行政院長蘇貞昌5月14日在陽大醫院，允諾中央將提供陽明大學附設醫院2期擴建工程30億元經費，並曾表示土地、經費均已到位，剩下動工時間表，不了解為何醫療大樓開工規畫排在5年後，因此指示中央地方應該齊頭並行共同努力，全力提升宜蘭地區醫療品質。

縣政府表示，為持續努力推動陽大醫院2期擴建工程，以有效提升陽大醫院醫療品質水準，平衡宜蘭縣區域性醫療資源，建構宜蘭縣完整醫療網，並結合產官學能量，共同發展宜蘭生技照護產業，一直是縣府重要施政方針。

縣政府指出，但2期擴建計畫興建基地位在蘭陽院區現有停車場上，施工必定造成停車數量減少，影響民眾動線及相關醫療流程，因此當初教育部審查委員建議先蓋停車塔，但此方案將延宕整體蘭陽2期院區啟用期程，造成醫療大樓在民國114年才能動工。

林姿妙表示，她非常重視陽大醫院2期擴建計畫，也期望工程能盡早完成，因此指示秘書長林茂盛儘速協調，提供周邊停車場及解決工程相關問題，以達到各項主要工程同時動工的目標。

縣政府表示，昨天陽大醫院各相關局處單位與縣府開會研商，會中結論，由縣政府再行檢討陽大醫院周邊停車空間增加的可能性，及縮短相關規畫審查作業流程可行性，希望儘速解決相關問題，協助計畫早日完成，以解決鄉親長久以來對於更優質醫療服務的期盼。

陽明大學附設醫院2期擴建計畫，因施工造成停車數量減少，影響動線及醫療流程，造成醫...
陽明大學附設醫院2期擴建計畫，因施工造成停車數量減少，影響動線及醫療流程，造成醫療大樓在民國114年才能動工，宜蘭縣政府與院方協商，要儘速解決。記者羅建旺／攝影
分享

停車場行政院林姿妙

相關新聞

基隆海岸秘境走紅… 人一多海兔不見 蟹、魚也驚慌

2019-06-14 08:55

美麗灣仲裁將出爐 東縣府辦公民對談

2019-06-14 00:34

7月底前 宜蘭公營景點全國警察免費

2019-06-14 00:22

花縣將買「加護型救護車」培訓救護員

2019-06-14 00:09

花蓮擬設加護病房車廂 台鐵：有困難

2019-06-13 23:59

花蓮醫療資源分配不均 衛生局想設置「加護病房車廂」

2019-06-13 14:40

影／歌仔戲奧斯卡宜蘭受理報名 戲王戲后獎落誰家？

2019-06-13 14:12

宜蘭漂流木將開放自由撿拾 但地點與對象有限制

2019-06-13 12:26

比警專錄取率還低！小小警察營 爸媽記得手刀排隊

2019-06-13 09:27

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線地下段標出 拚114年第一階段通車

2019-06-13 15:38

基隆港國門大改造 東岸基港大樓耳目一新

2019-06-13 17:16

宜蘭漂流木將開放自由撿拾 但地點與對象有限制

2019-06-13 12:26

瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-13 16:32

白目遊客攀爬倒掛金門「沈睡戰車」 在地人罵翻了

2019-06-13 22:31

台南沿海3區各捐一千多萬 90歲企業家還想再捐

2019-06-13 16:31

以人為本的交通環境 台中交大重點取締不禮讓行人

2019-06-13 15:43

花蓮醫療資源分配不均 衛生局想設置「加護病房車廂」

2019-06-13 14:40

桃園大園汙水處理廠 蓋了13年竟完全沒使用

2019-06-13 17:20

基隆海岸秘境走紅… 人一多海兔不見 蟹、魚也驚慌

2019-06-14 08:55

你站著！男童罰站50分鐘 議員要教育處長站著「感受」

2019-06-13 17:07

平常是高中國文老師 她下課後變身歌仔戲演員

2019-06-14 07:50

新北「愛在畫中」巡迴畫展 展現身心障礙者才華

2019-06-13 19:25

前朝不編預算、盧市府不辯解 議員怒：麻木不仁？

2019-06-13 14:35

高美濕地海水汙染超標 市府3年調查結果「不宜親水」

2019-06-13 11:58

機車事故多 北市17處路段今起加強超速執法

2019-06-13 11:42

台南牛乳產量全國第二 小農品牌報你知

2019-06-14 07:25

苗縣國民黨團不滿遭抹黑提告 粉絲團：相當歡迎

2019-06-13 20:38

一包奠儀故事再續 腦麻阿誠獲贈舊書轉送罹癌阿婆

2019-06-13 17:22

桃捷綠線「最後一塊拼圖」 十月動工

2019-06-13 23:50

北市17處易超速路段加強執法 員警手機就可抓

2019-06-13 12:01

台電南展館人氣逆勢揚 導覽解說女金釵大助力

2019-06-13 19:20

新莊警分局新樹派出所落成啟用 舉行新任所長佈達典禮

2019-06-13 18:08

雨天捐血人止步 波麗士挽袖熱血補血庫

2019-06-13 12:22

嘉市里長伯阻詐：為民服務而已

2019-06-13 14:08

台中市府拚減空汙 議員要求首長以身作則

2019-06-13 16:00

歷史建築央廣園區遭吸毒遊民占據 嘉義縣議員批離譜

2019-06-13 15:42

寶山綠竹筍季登場 記得「白、彎、矮、肥」挑筍四原則

2019-06-14 07:29

桃市國土計畫草案公開展覽 都發局：權益不變

2019-06-13 23:46

國中生夾娃娃「輸3萬多」 北市府允諾研議自治條例管理

2019-06-13 18:49

今年3個阿公級 大台北都更推案連3年破千億

2019-06-13 14:45

桃園議員和在地企業慰勞中壢員警 贈800雙排汗除臭襪

2019-06-13 18:07

柯文哲結束總質詢 議長：不管選不選總統市政都要做好

2019-06-13 18:47

台南市為失業者開烘焙訓練班 中華醫大即日起受理報名

2019-06-13 20:38

中市府花5千萬改建食樂基地 每天150個餐盒議員批浪費

2019-06-13 15:13

影／大溪月眉休閒農區 客家風親子協力車亮相

2019-06-13 18:01

瑪利亞基金會全台首座「極重多障服務大樓」動土 募款缺7千萬

2019-06-13 15:43

副市長、局處長傳異動 盧秀燕：人事本來就有彈性

2019-06-14 00:51

中央補助潭子穀倉少七成 中市議員：中央看顏色

2019-06-13 14:33

台中、彰化換藍營執政 中央補助大縮水

2019-06-14 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top