影／為解決停車問題 陽大附醫2期5年後才能動工？
宜蘭縣政府今天指出，行政院長蘇貞昌5月14日在陽大醫院，允諾中央將提供陽明大學附設醫院2期擴建工程30億元經費，並曾表示土地、經費均已到位，剩下動工時間表，不了解為何醫療大樓開工規畫排在5年後，因此指示中央地方應該齊頭並行共同努力，全力提升宜蘭地區醫療品質。
縣政府表示，為持續努力推動陽大醫院2期擴建工程，以有效提升陽大醫院醫療品質水準，平衡宜蘭縣區域性醫療資源，建構宜蘭縣完整醫療網，並結合產官學能量，共同發展宜蘭生技照護產業，一直是縣府重要施政方針。
縣政府指出，但2期擴建計畫興建基地位在蘭陽院區現有停車場上，施工必定造成停車數量減少，影響民眾動線及相關醫療流程，因此當初教育部審查委員建議先蓋停車塔，但此方案將延宕整體蘭陽2期院區啟用期程，造成醫療大樓在民國114年才能動工。
林姿妙表示，她非常重視陽大醫院2期擴建計畫，也期望工程能盡早完成，因此指示秘書長林茂盛儘速協調，提供周邊停車場及解決工程相關問題，以達到各項主要工程同時動工的目標。
縣政府表示，昨天陽大醫院各相關局處單位與縣府開會研商，會中結論，由縣政府再行檢討陽大醫院周邊停車空間增加的可能性，及縮短相關規畫審查作業流程可行性，希望儘速解決相關問題，協助計畫早日完成，以解決鄉親長久以來對於更優質醫療服務的期盼。
留言