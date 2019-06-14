基隆海岸秘境走紅… 人一多海兔不見 蟹、魚也驚慌

2019-06-14 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市大坪海岸景色優美，退潮時形成的水漥可見許多蟹、魚，饒富趣味。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook 基隆市八斗子大坪海岸潮間帶是在地人才知道的親水空間，適合三五好友同行，親子同樂。拜網路傳播快速，這處秘境已快變成景點，假日遊客多，後遺症是有人會來抓蟹、撈魚，有賴相互規勸，把對生態環境的干擾減到最低。

大坪海岸因為有巨大礁岩「防護」，早年是八斗子地區民眾玩水的祕密基地，只是幾乎沒有指標，「入口」也不明顯，外地人想找不見得找得到。過去口耳相傳，知道的人仍有限，近年因為網路傳播快，又有「海豹岩」加持，知名度大增。

想前往大坪海岸，可以經基隆海科館區域探索館旁的漁港一街走到底，盡頭是海堤和免費停車場，然後沿著步道就能走進海岸潮間帶。因為是潮間帶，遊客最好先查看基隆市中正區漲、退潮時間，選在退潮時段造訪，才能在潮間帶觀察到方蟹、小魚生態，玩得盡興。

大坪海岸是海科館調查樣區，遊客慢慢變多後，保育人士擔心生態受衝擊。像現在退潮後，海岸的大小水漥仍可看到許多螃蟹、魚群，但早年常見的海兔，現在已很難見著。

大坪海岸雖稱景點，但目前並無專責單位管理，當地幾無公共設施。夏天因為沒有遮陽處，遊客要自備防曬措施。此外潮間帶濕滑，還可能要涉水，最好穿防水鞋或防滑拖鞋，行進間要小心別滑倒。