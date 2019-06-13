花蓮擬設加護病房車廂 台鐵：有困難

2019-06-13 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮報導



為讓病患順利轉院，花蓮衛生局想跟台鐵合作，設置「加護病房車廂」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由於交通不便，花蓮民眾就醫路途遙遠，還曾發生過兩次嬰幼兒搭救護車，呼籲民眾讓道案例。花蓮縣衛生局打算與台鐵合作，建構「加護病房車廂」，希望以鳳林、玉里為中心，車站內預留一節區間車廂，設置醫療設備，若有急重症病患，立刻用列車轉送大醫院治療，縮短轉院時間。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮縣幅員遼闊，粗估每個月救護車要開300輛次，一趟路程2小時起跳，救護車輛和人力不足，以玉里鎮為例，若病患要到台大醫院就醫，光車程就要5個小時。儘管現在有直升機可緊急運送病患，但在空中轉運有危險性，也不一定有合適空間可降落。

除了把玉里榮民醫院醫療能量提升，也希望火車車廂建構為加護病房，由救護車送到火車站，再藉由鐵路運輸轉送大醫院治療，甚至最遠可送到台北台大醫院，否則在公路上奔走花太多時間，很多生命因此流失。

朱家祥說，國外有相關案例，一節火車車廂改成加護病房，設備齊全，成人及嬰兒加護病房都有，像台鐵花東線貫穿縱谷，南來北往一定比救護車快。

花蓮縣衛生局想利用火車送病患，不具名台鐵人員認為有困難度。若要建構加護病房車廂，就要有擔架、病床及精密醫療器材，但車廂內空間有限；且火車有固定時刻表，若是區間車站站停的情況下，可能比救護車還慢。且台鐵也不可能為了一個人發車，列車時刻都是固定的。

若用空車廂加掛列車，一般加掛車廂需要20分鐘，恐會讓列車延誤，且在車廂還有感染等問題，「不是不願配合救人，而是在實行上有難度」。台鐵表示，對於花蓮縣衛生局規畫加護病房車廂計畫，還需要時間進一步瞭解。