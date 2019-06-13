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向阿拉丁精靈許願 創世籲各界助弱勢

2019-06-13 19:23聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

創世基金會長期協助植物人，更提供幫癱瘓者洗澡服務，不過創世下月舉辦「心饗吾愛」公益餐會急需善心人士認養。創世基金會花蓮分會代理院長陳淳妍表示，公益餐會預計要辦40桌，現在只募得8桌，希望愛心民眾踴躍認購。豐川菜館員工們更化身為阿拉丁故事中的角色，呼籲大家做愛心。

豐川菜館張建璽董事長表示，同仁們今天化身神燈精靈，盼每個願望都能實現，餐廳提供美味佳餚宴請難得能外出舒緩身心靈的家屬，與大家聊天享受美味，個人更加碼認助3桌幫助植物人服務經費。

照顧癱瘓先生15年的周姓阿嬤說，這15年來都是用擦澡的方式，做久了自己也都腰酸背痛，好在有創世基金會的護理師教導泡澡的方式和更換傷口步驟，發現先生氣色看起來好很多，真的很感謝創世基金會。

何叔孋公證人說，創世基金會提供植物人照護，給予家屬支持的力量，餐會募集到服務經費只足以支撐一個月的費用，個人提供珍藏的施華洛世奇水晶項鍊於當天拍賣競標，全數捐給創世，希望服務能順利推展。

陳淳妍表示，相信社會大眾的愛心，能鼓勵他們勇敢走下去。「心饗吾愛」公益餐會將於7月6日中午在豐川菜館席開40桌，當天邀請民視八點檔演員紅毛、郭亞棠，與後山劇坊演出。捐款1000元可索取餐券一張，可自行參與或二次公益轉贈弱勢家庭，邀請大家一起來送愛。欲捐款民眾請洽愛心專線（03）8242929。

創世基金會花蓮分會呼籲善心人士捐款助弱勢。記者王思慧／攝影
創世基金會花蓮分會呼籲善心人士捐款助弱勢。記者王思慧／攝影
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