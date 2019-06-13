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秀姑巒溪三鐵賽10周年 這3位馬拉松明星將現身

2019-06-13 17:15聯合報 記者余衡╱即時報導

國際好手齊聚秀姑巒溪三鐵賽！花東地區年度運動盛事「2019秀姑巒溪鐵人三項競賽」將於周末登場，本屆賽事除吸引國內外上千名好手參賽外，另外日前剛推出記錄片「出發」的國內超馬好手陳彥博、三度稱霸「Wings For Life」長跑台灣站的好手李智群，以及有「百鐵教父」稱號的賴曉春都將參加，選手們除了在晴空下揮汗競逐，還有機會一睹世界級好手丰采，成為本屆賽事一大熱點。

主辦單位觀光局東部海岸國家風景區管理處指出，「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」今年堂堂邁入第十屆，近千名挑戰者中有來自13個不同國家共34名外籍選手為歷年之最，還有156人是過去曾參加過的老朋友再度「回娘家」，本屆賽事除了個人三鐵、二鐵及鐵三角接力外，另開辦團體三鐵及二鐵挑戰賽，鼓勵民眾揪團報名增進運動風氣。

陳彥博表示，記錄片「出發」近期上映，他把握在國內的期間在全台各地宣傳，久仰「秀姑巒溪三鐵賽」大名，順勢安排前來體驗兼遊玩；李智群則說，自己除了長跑也熱愛水上活動，因此將秀溪泛舟視為移地訓練的絕佳機會。據了解，陳彥博、李智群及賴曉春都報名三鐵個人組，選手及粉絲可以把握機會追星，同時交流運動心得。

主辦單位指出，本屆賽事為了鼓勵團隊運動風氣，特別推出三鐵及二鐵團體賽，選手將組成8人戰隊，同心協力完成賽事。另為了讓選手們減輕負擔，只要賽前上網登記預約，就可以享有租借單車的貼心服務，6月16號歡迎各界一起到現場見證「秀姑巒溪三鐵賽」10周年。

秀姑巒溪三鐵賽泛舟情景。圖／東管處提供
秀姑巒溪三鐵賽泛舟情景。圖／東管處提供
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