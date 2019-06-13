縱夏飲茶BAR派對 邀民眾以美食音樂共度仲夏夜

2019-06-13 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花東縱谷國家風景區管童處將於6月15日下午在花蓮瑞穗鄉瑞祥溫泉公園舉辦「2019寶島仲夏節－縱夏飲茶Bar」白色主題派對，當天身有白色配件或服飾的民眾，可免費調酒、啤酒、冰淇淋三選一，現場還有園遊會市集、縱管處邀請民眾到瑞穗泡溫泉、吃美食、聽音樂，共度仲夏夜。

縱管處長楊瑞宗表示，「縱夏飲茶Bar」白色主題派對是配合東海岸國家風景區管理處辦理的「2019秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，也為縱管處結合瑞穗溫泉及安通溫泉，將於7月起舉辦的系列重點活動「2018-2019溫泉美食嘉年華」熱身。

15日活動將從下午4時起展開，邀請國立玉里高中觀光事業科的調酒社設計香檳塔及調酒秀為活動開場，學生們也會以在地的舞鶴蜜香紅茶及咖啡、冰品、啤酒等，調製清涼飲品共民眾品嘗。縱管處還邀請瑞穗及富里農會、在地特色部落等，舉辦園遊會市集，現場還有闖關活動、肚皮撐撐大賽、DJ SHOW等。

縱管處另配合台鐵局「SL仲夏寶島號」遊程，舉辦持票根兌換在地特色冰品活動，共3場次，分別是6月30日上午11時20分至中午12時40分，在台東池上火車站第一月台、7月7日上午11時20分至中午12時40分在花蓮富里火車站第一月台，及7月13日上午9時30分至上午10時45分，在花蓮玉里火車站第一月台，遊客持「SL仲夏寶島號」票根可兌換一支冰品，每場次限量100支。

詳情可上縱管處官網，或縱管處粉絲團。