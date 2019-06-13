花蓮醫療資源分配不均 衛生局想設置「加護病房車廂」

2019-06-13 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮醫療資源分配不均、聯外交通不便，偏鄉民眾就醫路途遙遠，花蓮曾發生過兩次嬰幼兒搭救護車，呼籲民眾讓道案例。因此花蓮縣衛生局創全國先例建構「加護病房車廂」，希望以鳳林、玉里為中心，在車站內預留一節區間車廂，設置緊急醫療設備，若有緊急醫療病患，立刻用列車轉送大醫院治療，縮短轉院時間。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮縣幅員遼闊，粗估每個月救護車要開300輛次，一趟路程2個小時起跳，救護車輛和人力不足，以玉里鎮為例，若病患要到台大醫院就醫，光車程就要5個小時。儘管現在有直升機可緊急運送病患，但在空中轉運有危險性，也不一定有合適空間可降落。

除了把玉里榮民醫院醫療能量提升，也希望火車車廂建構為加護病房，由救護車送到火車站，再藉由鐵路運輸轉送大醫院治療，甚至最遠可送到台北台大醫院，否則在公路上奔走花太多時間，會讓很多生命因此流失。

朱家祥說，雖然救護車便利性高，仍希望轉院機制安全可靠，縮短路程時間，且國外有相關案例，一節火車車廂改成加護病房，設備齊全，成人及嬰兒加護病房都有，像台鐵花東線貫穿縱谷，南來北往一定比救護車快。

不過加護病房車廂事關重大，衛生局還需要與台鐵溝通協調，恐花上不少時間。為即時補上醫療資源，朱家祥指出，花蓮縣府購置一台造價5、600萬元的「加護型救護車」，不但救護設備齊全，醫療人員除醫師護士，還有高級救護員，由消防局跟慈濟醫院合作，培訓一人就要20萬元經費，今年準備訓練40人，讓病患在救護車上能有充足醫療資源。

至於豐濱鄉沒有車站經過，朱家祥表示，儘管有花蓮醫院豐濱分院，但人口數少，一個月僅看診1200人，比市區診所病患還少，衛生局因此推動「遠距醫療」，透過網路視訊，醫師可以透過螢幕看診，初步判斷病因，後續若需要可再安排檢查，提升醫療品質。