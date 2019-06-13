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影／歌仔戲奧斯卡宜蘭受理報名 戲王戲后獎落誰家？

2019-06-13 14:12聯合報 記者羅建旺╱即時報導

被比喻為歌仔戲奧斯卡獎的「全國歌仔戲大賽」，今年賽程確定，即日起受理報名，10月19日在宜蘭縣羅東文化工場尬戲決賽，角逐戲王、戲后，總獎金30萬元。

全國歌仔戲大賽，今年邁入第7年，由歌仔戲原鄉所在宜蘭縣創辦，宜蘭縣政府文化局自2013年起，每年秋季舉辦，吸引各地戲曲高手競賽，不但成年人，還有國小學童，除獎金外，獲得前3名的國小及國中生，還可在升學競賽加分。

今年賽事確定，宜蘭縣文化局今天宣布，為讓大賽更觸及民眾，突破地域限制，報名期間有別以往從40天，延長調整至80天，自即日起開放至8月30日截止。

去年全國歌仔戲大賽表演類一般組冠軍白純純、白雙雙，傳承組冠軍潘柔穎、潘柔軒、潘彤桐今天還現身演出，鼓勵參賽。

文化局指出，報名流程中，初賽以影片方式報名，通過審查後，進入現場決賽演出及頒獎。

競賽類別區分為清唱類傳承組、一般組、長青組，表演類傳承組、一般組，總獎金達30萬元，參賽資格不分年齡或國籍，全國對歌仔戲滿懷熱情者都可參賽。

文化局指出，延續前6屆辦理之全國歌仔戲大賽，今年不僅增長報名期間，同時串聯專業劇團、學校、社區及協會等傳承動能，讓教育、文化並行推展，其中，得獎者除獎狀、獎金外，前3名者可應邀到宜蘭縣內大小型活動展演。

文化局表示，「歌仔戲」是早期人們在秋收農餘閒暇時的娛樂，僅存於蘭陽平原的本地歌仔是歌仔戲的雛型，隨著時代演變，日漸式微，宜蘭乃歌仔戲原鄉，有責推廣此項在地文化，

競賽外，一般民眾也能共襄盛舉，到決賽現場，欣賞歌仔戲的特色與魅力，決賽預定10月19日在羅東文化工場熱鬧舉辦，包含「決賽隊伍演出」及「頒發獎項」，邀請歌仔戲專業劇團「示範演出」，讓歌仔戲文化融入常民生活，成為民眾皆可以親近的傳統戲曲。

詳細資訊可上宜蘭縣政府文化局官方網站http://www.ilccb.gov.tw/查詢。

被比喻為歌仔戲奧斯卡獎的「全國歌仔戲大賽」，今年賽程確定，即日起受理報名，10月...
被比喻為歌仔戲奧斯卡獎的「全國歌仔戲大賽」，今年賽程確定，即日起受理報名，10月19日在宜蘭縣羅東文化工場決賽，角逐戲王、戲后，總獎金30萬元。記者羅建旺／攝影
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