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宜蘭漂流木將開放自由撿拾 但地點與對象有限制

2019-06-13 12:26聯合報 記者羅建旺╱即時報導

林務局羅東林區管理處今天宣布， 為因應颱風季節來臨及汛期整備工作，將在6月24日，上午9點至下午4點公告，開放設籍在宜蘭縣的民眾，可到五結鄉蘭陽溪出海口南岸的漂流木臨時堆置場，自由撿拾漂流木。

羅東林區管理處表示，依照以往經驗，民眾對於撿拾漂流木反應熱烈，為增進資源多元利用，同時，協助民眾取得合法撿拾證明，公告自由撿拾漂流木期間，不論是否屬貴重木，皆應主動前往漂流木檢查站辦理登記相關程序。

林管處表示，經現場人員辨識若無國、公有記號烙印者，即屬拾得人所有，此外，如需要使用機具或車輛載運，請不要覆蓋斗篷或帆布，以便辦理檢查及登記。

林管處指出，漂流木為具有多樣特性的自然資源，可作為藝術創作、庭園造景、或製成桌椅、板凳等用具，也可壓碎作有機肥，除此之外，漂流木亦可作為薪材，供冬日取暖或日常燃料之用。

羅東林管處為使木材資源能夠有效的循環利用，鼓勵民眾於開放期間到臨時堆置場撿拾漂流木，以達資源循環再利用之目的。

林管處提醒，民眾如有發現擅撿漂流木或不法載運貴重漂流木時，請聯繫宜蘭縣政府、羅東林區管理處或撥打110報案，一起來共同維護國家資產。

詳細公告內容可至羅東處官網查詢或電洽羅東處作業課（03）9547660 、冬山工作站（03）9580169。

林務局羅東林區管理處今天宣布， 開放設籍在宜蘭縣的民眾，可到五結鄉蘭陽溪出海口南...
林務局羅東林區管理處今天宣布， 開放設籍在宜蘭縣的民眾，可到五結鄉蘭陽溪出海口南岸的漂流木臨時堆置場，自由撿拾漂流木。圖／林務局羅東林區管理處提供
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