比警專錄取率還低！小小警察營 爸媽記得手刀排隊

2019-06-13 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局粉專「TCPB局長室」去年首度在暑假期間辦理小小警察營，獲得家長熱烈回響，報名期間吸引近8000名家長報名，爭奪200個名額，獲選率只有2.5％，當時就有家長戲稱「比警專錄取率還低」，市警局粉專今天預告小小警察營將舉辦第二屆，報名時間為本月24日至30日，活動預計在7月上旬舉辦，要替子女找暑期活動的家長，記得上粉專留言報名。

台中市警局表示，小小警察營是主要是提供多元與民眾互動機會，提升警察創新、親民形象，灌輸學童安全觀念，並透過活動，關注兒童安全議題，讓學童在課外活動中，輕鬆學習人身安全及犯罪預防知識，也利用各項規畫的關卡活動，讓學童體驗各項警察工作，適時宣導及教育兒童人身安全訊息，達到寓教於樂目標。

台中市警局表示，今年的小小警察營暫時規畫有4大關卡，包括「小小交警重機通」，讓學童體驗騎乘小型警用機車，並認識交通號誌，騎乘完畢即完成闖關。「霹靂特警急先鋒」，介紹武器裝備及操作特勤中隊特勤動作，並提供模型道具槍供學童操作，有獎徵答答對問題後即完成闖關。