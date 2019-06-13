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比警專錄取率還低！小小警察營 爸媽記得手刀排隊

2019-06-13 09:27聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市警局粉專「TCPB局長室」去年首度在暑假期間辦理小小警察營，獲得家長熱烈回響，報名期間吸引近8000名家長報名，爭奪200個名額，獲選率只有2.5％，當時就有家長戲稱「比警專錄取率還低」，市警局粉專今天預告小小警察營將舉辦第二屆，報名時間為本月24日至30日，活動預計在7月上旬舉辦，要替子女找暑期活動的家長，記得上粉專留言報名。

台中市警局表示，小小警察營是主要是提供多元與民眾互動機會，提升警察創新、親民形象，灌輸學童安全觀念，並透過活動，關注兒童安全議題，讓學童在課外活動中，輕鬆學習人身安全及犯罪預防知識，也利用各項規畫的關卡活動，讓學童體驗各項警察工作，適時宣導及教育兒童人身安全訊息，達到寓教於樂目標。

台中市警局表示，今年的小小警察營暫時規畫有4大關卡，包括「小小交警重機通」，讓學童體驗騎乘小型警用機車，並認識交通號誌，騎乘完畢即完成闖關。「霹靂特警急先鋒」，介紹武器裝備及操作特勤中隊特勤動作，並提供模型道具槍供學童操作，有獎徵答答對問題後即完成闖關。

台中市警局表示，第三個關卡是「鑑識破案小神探」，介紹指紋種類、採集方法及鞋印闖關，並讓學童製作獨一無二指紋書籤，完成遊戲後即完成闖關。「防詐反毒我最行&萌萌警犬伴我行」，透過手偶劇介紹毒品偽裝，讓學童秒懂毒品偽裝術，並參與拼圖、電流急急棒與九宮格遊戲，遊戲闖關完成後，由領犬員介紹警犬特色，並帶領警犬與學童近距離互動，即完成闖關。

台中市警局粉團「TCPB局長室」今年7月上旬將舉辦第二屆的小小警察營，預計將吸引...
台中市警局粉團「TCPB局長室」今年7月上旬將舉辦第二屆的小小警察營，預計將吸引大批家長替子女報名。圖／摘自TCPB局長室臉書
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台中市警局粉團「TCPB局長室」去年首度舉辦小小警察營，吸引大批家長替子女報名，...
台中市警局粉團「TCPB局長室」去年首度舉辦小小警察營，吸引大批家長替子女報名，獲選率僅2.5％，十分搶手。圖／台中市警局提供
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