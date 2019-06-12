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封5年基隆嶼25日開放？ 基市府：還有工程改善中

2019-06-12 22:02聯合報 記者游明煌╱即時報導

因颱風損壞封閉5年有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，今天傳出25日開放，但市府晚間澄清...
因颱風損壞封閉5年有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，今天傳出25日開放，但市府晚間澄清，尚未確定，因還有改善工程在進行。圖／基隆市政府提供
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有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，因颱風損壞封閉5年，預定6月開放遊客登島，今天傳出市府已決定在25日開放，市府晚間澄清表示，還未確定在25日開放，因為船隻靠泊時防撞設施補強，及步道石板破損補強兩項工程已發包施作，但都還未完工，近日因大雨影響工程進行，目前正在改善中，如確定開放日期會及早公布，25日是目標日期，會提前或延後，還得看天氣狀況。

基隆嶼開放登島，讓不少娛樂船業者及民眾引頸企盼，預計6月，但日期市府始終沒有公布，今天傳出將在25日正式開放。市府交旅處副處長王英哲表示，還未確定在25日開放，因為船隻靠泊時防撞設施補強，及步道石板破損補強兩項工程已發包施作，但都還未完工，市府希望安全措施要全部完整齊備後才開放。

市府今年3月底公告「基隆市基隆嶼登島收費辦法草案」，未來每名登島遊客將收取100元的生態保育及設施維護費，但搭船費用另計，目前相關作業已經就緒。

基隆嶼因5年前蘇力颱風過境造成基隆嶼碼頭損壞封閉，中間又歷經多個颱風侵襲毀損，基隆市政府花費8000多萬元整修碼頭、旅客服務設施等，計畫今年暑假前開放民眾登島觀光。

市府指出，基隆嶼位於基隆市東北方外海6公里，從碧砂漁港出海約30分鐘即可抵達，周邊大小島礁皆為火山生成，擁有豐富自然景觀與海洋資源，海拔189.3公尺的基隆嶼燈塔，是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿登頂步道攻頂可360度俯看濱海環景，步道兩側有豐富原生種，目前野百合已盛開，垂直岩壁布滿百合花盛景，充滿迷人的生態旅遊特色。

基隆嶼以前是軍事管制區，2001年開放登島遊覽後，曾風光一時，2013年基隆嶼碼頭因遭受蘇力颱風襲擊而毀損，2014年雖然修復完成，但又因颱風外圍環流影響，碼頭再度毀壞封島，2017年基隆市府爭取經費修繕，原預計去年7月開放，又遇亞颱風攪局，碼頭、步道等再度損壞，讓開放基隆嶼登島一延再延，一波三折。

封島已5年的基隆嶼，民眾及觀光、娛樂船業者都引頸企盼早日重新開放登島，希望帶動基隆觀光發展。

因颱風損壞封閉5年有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，今天傳出25日開放，但市府晚間澄清...
因颱風損壞封閉5年有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，今天傳出25日開放，但市府晚間澄清，尚未確定，因還有改善工程在進行。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼颱風碼頭
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