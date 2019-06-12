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影／宜蘭數位插畫展訴說《噶瑪蘭公主與龜將軍》淒美故事

2019-06-12 21:59聯合報 記者戴永華╱即時報導

噶瑪蘭公主與龜將軍」是源於蘭陽平原的美麗傳說，宜蘭在地畫家蔡曜宇以數位插畫的方式傳唱故事的情景，在電腦繪圖的創作上利用重疊「線繞」置入色彩，造成的視覺混色更增添浪漫，16餘幅作品即日起在宜蘭人文故事館二樓展至21日。

蔡曜宇是澎湖人，在充滿陽光的外島長大，認識宜蘭女孩成為人生中的另一半。他回憶踏上宜蘭土地時，愛上雨中雲霧的景致，婚後決定搬到宜蘭住，目前就讀台灣藝術大學視覺傳達設計系碩士班、在耕莘健康管理專科學校擔任數位媒體設計科講師，以一名外地來的宜蘭女婿的角度，敘述「噶瑪蘭公主與龜將軍」的淒美愛情故事。

傳說中，東海龍王有個女兒叫「噶瑪蘭公主」，公主和龍王的部下龜將軍相愛，龍王因早已將公主許配給蛇將軍，反對兩人交往。公主與龜將軍相約私奔，被龍王發現派兵追捕，龜將軍奮戰力竭而死，化身為現今的龜山島，噶瑪蘭公主在岸邊等候不到龜將軍，因悲傷過度化成蘭陽平原，兩人世世代代只能隔海相望。

市長江聰淵表示，蔡曜宇是宜蘭的駐校藝術家，雖是外地人，但比本地人了解更多的宜蘭，透過手繪與電腦繪圖呈現龜山朝山、神龜戴帽等龜山八景及龜山島地景，而這些源於蘭陽平原的傳說故事，都將成為豐富蔡曜宇日後的創作動能。

蔡曜宇的創作概念新穎，曾與宜蘭市公所合作金龜不老節獎主視覺設計、Q版城隍爺書籤設計、兒童節悠遊卡設計、丟丟銅音樂節主視覺及周邊設計、宜蘭市紅包設計等，融入宜蘭文化元素創作出令人耳目一新的視覺感受，「噶瑪蘭公主與龜將軍」插畫創作展即日起展至6月21日。

「噶瑪蘭公主與龜將軍」插畫創作展即日起在宜蘭人文故事館二樓展至21日。 記者戴永...
「噶瑪蘭公主與龜將軍」插畫創作展即日起在宜蘭人文故事館二樓展至21日。 記者戴永華/攝影
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「噶瑪蘭公主與龜將軍」插畫創作展即日起在宜蘭人文故事館二樓展至21日。 記者戴永...
「噶瑪蘭公主與龜將軍」插畫創作展即日起在宜蘭人文故事館二樓展至21日。 記者戴永華/攝影
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噶瑪蘭龜山島
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