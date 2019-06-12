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基隆市定古蹟校官眷舍 發現神秘階梯及隱藏泡湯風呂

2019-06-12 14:54聯合報 記者游明煌╱即時報導

去年底啟動的市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，在修復工程中也發現了日治時期留下的台...
去年底啟動的市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，在修復工程中也發現了日治時期留下的台所（廚房）、及提供熱水泡湯所使用的風呂（浴室）設計，讓文化局及修復團隊感到振奮。圖／基隆市文化局提供
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基隆市府文化局今天指出，正在進行中的大基隆歷史場景再現計畫，成果陸續展現，繼和平島考古團隊挖到史前貝塚、繩」紋陶等橫跨史前及十三行遺址後期的相關文物後，去年底啟動的市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，在修復工程中也發現了日治時期留下的台所（廚房）、及提供熱水泡湯所使用的風呂（浴室）設計，讓文化局及修復團隊感到振奮。

位中正路上的市定古蹟要塞司令校官眷舍及官邸去年底陸續動工修復，是日治時期所遺留下來的重要木作文化資產，而獨棟日式宿舍外觀的校官眷舍，為因應基隆多雨地理環境，大幅增加特殊設計，如超過兩尺的雨庇、高達15cm的門檻，和開口超大排水溝等，蘊含獨特地方風格與特色。

文化局長陳靜萍指出，在前期的調查研究中就發現「陸軍技師-淺井新一」的自宅空間格局及立面與校官眷舍幾乎一致，因而推測出被後期增建有隱藏的台所與風呂設計，而文資委員楊仁江在多次督工及審查會議中也均表示，這二棟日式建物在修復過程中應盡可能拆除後期增建物，以恢復古蹟原有風貌。

校官眷舍的修復團隊，除了盡量維持原本的建築工法外，在建物的右手邊果然也發現了進入台所的神祕階梯、以及台所提供風呂熱水的柴火孔設計，以及整個爐灶的底。文化局指出，泡湯是日本重要的文化，而風呂就是現代浴缸的角色，在眷舍所發現到的遺構推測可能為五右衛門風呂或是長州風呂，但詳細的比對，仍需進一步的調查分析才能得知。

文化局說，根據2018年吳昱瑩所著的「圖解台灣日式住宅建築」一書可得知，日式建築中「只有到浴缸進行泡澡，才算真的完成洗澡的動作」。由此可知風呂在日式建築上的重要性，基隆市文化局也要求修復團隊將這次重要發現就地保存，未來古蹟修復完成後，將可展示於市民面前，一窺當時生活的樣貌。

大基隆歷史場景再現計畫由基隆市長林右昌親自主持每個月的進度控管平台會議，文化局每個月也安排工程督導會議，由局長陳靜萍率隊督工，並邀請文化資產領域的相關學者們給予施工團隊專業的意見與指導。最新進度可查「大基隆歷史場景再現整合計畫」Facebook粉絲專頁。

去年底啟動的市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，在修復工程中也發現了日治時期留下的台...
去年底啟動的市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，在修復工程中也發現了日治時期留下的台所（廚房）、及提供熱水泡湯所使用的風呂（浴室）設計，讓文化局及修復團隊感到振奮。圖／基隆市文化局提供
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去年底啟動的市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，在修復工程中也發現了日治時期留下的台所（廚房）、及提供熱水泡湯所使用的風呂（浴室）設計，讓文化局及修復團隊感到振奮。圖／基隆市文化局提供
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基隆修復文化局
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