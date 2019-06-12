基隆綠竹筍種50多年筍農奪冠 生吃就甜不用加醬

2019-06-12 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市農會今天舉行綠竹筍評鑑比賽，經過外觀、柔嫩度及糖度等項目進行嚴格評比後，由連續5年參賽都獲獎的資深筍農陳德利拿下特等獎殊榮，他說，他種的竹筍很甜，生吃就很棒，都不用加沙拉醬。陳德利的姪女陳燕樺也拿到壹等獎，陳燕樺前年曾得到特等獎，去年特等獎也是由陳燕樺的姊姊陳素卿獲得，陳家可說是竹筍世家，近年獲獎無數。

基隆綠竹筍栽培面積約近150公頃，年產量約600公噸，產期5月到10月，盛產期則在6月到8月間，目前已進行盛產期，基隆市農會今天上午在4樓禮堂辦理今年綠竹筍評鑑比賽，共31名筍農報名參賽，各筍農都拿出自己種植的竹筍挑戰好成績，外型、口感各有特色。

今天比賽評審依據外觀（25％）、色澤（20％）、柔嫩度（25％）、糖度（15％）、重量（15％）等標準進行評比。比賽結果，陳德利的綠竹筍在色澤項目拿下滿分，以總分96.1分拔得頭籌拿下最大獎的特等獎；陳文欽、李添財兩人在色澤、柔嫩度皆拿到滿分，以些微差距得到頭等獎；壹等獎則由陳燕樺、滕秀杰、連雲3人獲得。

今年73歲的陳德利說，他種竹筍50多年了，參賽5年來每年都獲獎，今年拿到最大獎特等獎，他種的竹筍在施肥及照顧上都很周到，所以特別甜，生吃不用沙拉醬就很好吃。

壹等獎的陳燕樺是陳德利的姪女，她去年也得到壹等獎，前年特等獎，陳燕樺說，參賽10年來，只有第1年沒得獎；陳燕樺姊姊陳素卿也是去年特等獎得主，陳家人可說是基隆綠竹筍評鑑的「大贏家」，她表示，陳家是竹筍世家，品質有保證。