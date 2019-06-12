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台中湖濱公園沒水 市府：滯洪池沒水正常

2019-06-12 14:02聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

帝國糖廠湖濱生態園區湧泉公園北段的綠間步廊丶新月廣場竣工，正在驗收「台中產業故事館」今年8月將正式對外開放，整座「星泉湖」的池水依舊幾乎乾涸，始終沒看到具體的作法。

市議員鄭功進說，沒有水的星泉湖只會貽笑大方。期盼市府至少指派副市長層級的一級主管，成立專案小組，限期健全保水設計。市長盧秀燕表示同意。

市議員鄭功進表示，地方鄉親望穿秋水20年，東區明珠的地標「星泉湖」須及早做好相關保水設計，建議市府採用兼具生態與景觀的黏土層築底，讓水留的住，人進來，東南區才有可能發大財。

鄭功進指出，星泉湖沒有一個主責的對口單位。長期缺水問題，地方始終只看到各局處在踢皮球，不論水利局主責的滯洪池、或地政局主建的生態池，還是建設局主管的景觀池，台中市民都在等市府給一個交代。

台中市政府表示，生態湖原先的定位即為生態滯洪池，因無外水可補注，市府設計透水樁，讓地下水可補注入池，形成自然消長情形，並負荷周邊區域排水，發揮滯洪能量，池底1公頃範圍並封底保水，作為生物庇護場所。

目前池水無滿存且種植水生植物的景觀，即為設計原意，並非缺失。此外，近來此區域建案增加，大量抽取地下水，導致地下水位降低，市府已積極管制，以維持生態湖功能。

台中市議員（左起）施志昌、鄭功進丶林祈烽與林德宇，要求市府拯救星泉湖。記者陳秋雲...
台中市議員（左起）施志昌、鄭功進丶林祈烽與林德宇，要求市府拯救星泉湖。記者陳秋雲/攝影
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地下水滯洪池
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