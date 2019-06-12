找回社區老樣子 阿美族人校內打造記憶現場

2019-06-12 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



自己回憶自己找。花蓮縣玉里鎮春日社區阿美族人為傳承族群歷史，去年興建家屋落成獲得教育部獎勵及補助款350萬，族人決定善用該筆款項，在春日國小內打造「春日織羅泰林文創學習園區」，園區內將重現歷史中的部落景物，包括集會所、射箭場及瞭望台等，「找回耆老們兒時記憶中的春日」。

春日國小校長楊正雄說，早期阿美族人以檳榔樹、竹子搭建的家屋現金幾乎快看不到，去年部落工班按傳統工法自行搭建，成為全國首間蓋在學校裡的阿美族住屋，室內不但有用檳榔樹幹做的床鋪，也有生火煮飯的廚房，梁脊下方懸掛的竹子可用於曬晾食物，充滿巧思的設計榮獲教育部最佳文化傳承獎第二名肯定。

楊正雄提到，由於春日社區共有織羅、泰林兩個部落，族人們決定善用350萬補助款繼續推動原民校園改造計畫，在春日國小內打造「織羅泰林文創學習園區」，透過耆老們口述記憶及手中老照片，重建瞭望台、觀景台、射箭場、傳統木屋及6間分別代表不同年齡層專屬的集會所，年代最久可溯源自日治時期。