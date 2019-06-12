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影／朱立倫牽線無名氏的愛 上萬副老花眼鏡送宜蘭

2019-06-12 13:01聯合報 記者羅建旺╱即時報導

新北市發現，近9成老人家的老花眼鏡未經專業檢查，多半是在夜市買，只有百分之1是經專業檢查與配鏡。

朱立倫在市長任內，透過友人「無名氏」的捐款協助，推動敬老眼鏡，為65歲以上長者免費配鏡，多達12萬人受惠，專業配鏡率提高到百分30。

而宜蘭縣發現，高達百分之16老人有跌倒經驗，即每6人就有1人，跌倒原因之一是視力不好。

朱立倫牽線下，新北市這項敬老眼鏡政策今天延伸到宜蘭，將送老花眼鏡2萬1500副，宜蘭縣沒有眼鏡行的偏鄉，採巡迴服務配鏡，有眼鏡行的鄉鎮，可就近選擇眼鏡行服務，65歲以上均有配戴，不分貧富，都可受惠。

朱立倫今天到宜蘭，與縣長林姿妙宣布這項好消息。

朱立倫表示，市長任內，發現長者有近9成購買老花眼鏡管道多在市場、夜市，忽略專業的驗光配鏡，對眼睛造成不良影響，容易因度數不合，眼睛疲勞，導致頭暈，甚至視力惡化，獲「無名氏」認同與支持，在新北推動「免費老花眼鏡」，沒花公家一毛錢。

朱立倫說，推動2年，非常成功，共12萬多副，未來在宜蘭縣政府支持下，免費敬老眼鏡會推動到全宜蘭，希望宜蘭長輩多多配眼鏡，讓眼睛健康，大放光明。

宜蘭縣長林姿妙表示，上任後，照顧老小，除學童午餐免費，對長者推動配鏡免費，結合新北市的經驗及多方民間資源的協力，讓長輩們可以看出美麗新視界。

縣政府表示，眼鏡行響應，未來只要是設籍宜蘭縣年滿65歲以上長者(每人限領一次)，攜帶身分證至張貼有「敬老眼鏡行」標章的合作眼鏡行，即可接受專業驗光人員檢查服務，並獲贈一副免費老花眼鏡，近期將公告正式辦理。

財團法人銀光未來創新協會是這項專案的公益平台，理事長許育寧說，新北市實證經驗，長者配老花眼鏡，只有百分之1檢查與配鏡，其他是夜市或共用，推動敬老眼鏡，受檢配鏡率提高到百分之30，且因檢查而發現眼的問題，這不只是送鏡而已。

許育寧說，這項服務優先提供65歲以上長者，沒有貧富差距，以專業與善款合作，無名氏傳愛到宜蘭，送2萬1500副，鄉偏鄉會巡迴服務，市區可選眼鏡行服務，朱立倫市長與縣長林姿妙促成此事，推到外縣市，首站就在宜蘭，

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，宜蘭65歲以上跌倒比率百分之16，即是每6個老人就有1個有過跌倒經驗， 原因之一與視力有關，專業配戴老花眼鏡有助改善。

朱立倫牽線下，新北市敬老眼鏡政策延伸到宜蘭，朱立倫今天到宜蘭，與縣長林姿妙宣布這...
朱立倫牽線下，新北市敬老眼鏡政策延伸到宜蘭，朱立倫今天到宜蘭，與縣長林姿妙宣布這項好消息。記者羅建旺／攝影
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朱立倫牽線下，新北市敬老眼鏡政策延伸到宜蘭。記者羅建旺／攝影
朱立倫牽線下，新北市敬老眼鏡政策延伸到宜蘭。記者羅建旺／攝影
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朱立倫牽線下，新北市敬老眼鏡政策延伸到宜蘭，朱立倫今天到宜蘭，與縣長林姿妙宣布這...
朱立倫牽線下，新北市敬老眼鏡政策延伸到宜蘭，朱立倫今天到宜蘭，與縣長林姿妙宣布這項好消息。記者羅建旺／攝影
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