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重現黃埔精神 花蓮校友會接力護校旗返校

2019-06-11 19:40聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

陸軍官校為慶祝「黃埔建校95周年」，邀請所有陸軍官校專科班校友會6月16日回學校參加校慶活動。為慶祝校慶，花蓮專科班校友會也響應「黃埔九五全台不斷電」活動，用越野馬拉松、鐵馬環台接力護校旗返校，續9日從宜蘭校友接棒後，今天從花蓮縣吉安鄉公所出發，雖然滯留鋒面挾西南氣流襲台，也澆不熄這一群老兵的黄埔精神。

這一群大都是年過半百以上的黃埔專科班老兵，一大早在吉安鄉公所起跑出發，每位精神抖擻沿路唱著陸軍官校校歌，吸引沿路民眾的目光。花蓮是第三站接力站，不少民眾都說，非常久沒有看那麼團結又有精神的退伍老兵，也讓他們再次看見黄埔精神。

專七期花東會長曾秀雄表示，今年陸軍官校95周年校慶，專科班校友會受邀回學校參加校慶活動，希望透過路跑結合地區觀光，以「花東山海走透透，強身健體遶境行」為主訴求，將花蓮13鄉鎮及台東16鄉鎮市（包含綠島及蘭嶼）緊密串連，路跑、鐵馬及重機方式完成接力，沿途介紹各地特色景點，讓所有校友認識花東之美。

專科班校友總會理事長羅睿達說，為能展現校友向心，專科班校友會籌畫熱情參與，由北、中、南、東四區聯誼會共同承辦分別主辦，發起台灣本島由北向南，區分東、西2線，以跑步、單車或其他運動方式，經由相互傳遞返抵官校。並於校慶當日於陸軍官校舉辦會旗大合照，宣示活動完成。

此次活動自6月9日台北中正紀念堂起跑後，沿宜蘭、羅東抵達蘇澳鎮，同日完成花東海岸公路自行車及花蓮北區秀林鄉、新城鄉及花蓮市路跑遶境活動，今日以吉安鄉為起點，路跑人員沿縱貫線抵達台東，14日於屏東枋寮交接南區聯誼會，並將按預定計畫15日東西2線於鳳山陸軍官校會合。

6月16日陸軍官校校慶活動，動態操演部分包括國軍娃娃熱舞表演、神龍小組高空跳傘、海軍陸戰莒拳隊、實踐部隊舞龍表演、特戰戰技操演、金湯鐵漢戰技演練等。靜態活動有武器裝備陳展、人才招募、校史館導覽及創意市集，歡迎民眾踴躍參觀。

花蓮專科班校友會響應「黃埔九五全台不斷電」活動，接力護送校旗返校。圖／讀者提供
花蓮專科班校友會響應「黃埔九五全台不斷電」活動，接力護送校旗返校。圖／讀者提供
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花蓮專科班校友會重現黃埔精神，活動訴求讓所有校友認識花東之美。圖／讀者提供
花蓮專科班校友會重現黃埔精神，活動訴求讓所有校友認識花東之美。圖／讀者提供
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