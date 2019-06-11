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oBike單車變街頭垃圾 花蓮縣府已清除14輛

2019-06-11 17:12聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

oBike車籃被亂丟垃圾。記者王思慧／攝影
oBike車籃被亂丟垃圾。記者王思慧／攝影
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oBike亂象花蓮縣無解！現在花蓮街頭上仍可見oBike停在路邊，有的車籃裡還被塞滿垃圾，變成「街頭垃圾」。花蓮縣議員張美慧表示，oBike營運公司已停止營運，地方政府有責任要清理，但因為現在有權責區分，例如環保局、警察局、觀光處、各鄉鎮清潔隊等，都沒有單位要出面處理，認為縣府要有統整明確作法，盡快清除oBike。

據了解，早期oBike公司給花蓮縣府營運計畫要投放3000輛，但花蓮幅員廣大、人口少，且觀光景點只有假日才有人氣，oBike在偏遠地區使用量低，最後調整減少至1150輛。

張美慧指出，oBike是無樁式共享單車，不用固定的點歸還，卻也因為這樣延伸問題，民眾隨意停在路邊，甚至在田間到處都有，車籃還被放垃圾，造成民眾困擾。但oBike公司停止營運，在找不到營運公司的情況下，地方政府卻權責區分不清，沒有單位要處理，認為縣政府要統整各局處單位，把oBike在街頭造成的亂象，甚至稱為「街頭垃圾」的情形趕快處理掉，且要有統整的做法，民眾也才能知道若發現oBike，要跟縣府哪個單位反應。

花蓮縣府觀光處長唐玉書表示，因為縣府跟oBike公司有簽約，不能隨意違約丟棄oBike，但現在該公司找不到人，縣府已於三月在法律上解約，並發文至各鄉鎮公所、環保局、警察交通大隊，現在路上若有oBike就屬於交通大隊職責範圍，已清除14輛；環保局則是負責馬路外，確定是廢棄物後，就可依法處理拍賣，不過法律程序都還需要時間，後續執法都還需要時間進行。

oBike被隨意棄置路旁。記者王思慧／攝影
oBike被隨意棄置路旁。記者王思慧／攝影
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oBike警察張美慧

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