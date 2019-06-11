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基隆市區打卡新熱點 海洋老鷹嘉年華工作坊好風情

2019-06-11 15:40聯合報 記者游明煌╱即時報導

熱情奔放的基隆海洋老鷹嘉年華即將29日登場，文化中心前廣場已搭起工作坊，提供藝術家與在地居民的創作空間，為即將到來的嘉年華預做暖身，今年工作坊特別結合基隆風情、蔚藍海洋元素及城市意象，讓民眾可以欣賞藝術家創作，還可以在主視覺打卡牆拍照，近來已成市區打卡熱點。

副市長林永發今天在記者會指出，今年的工作坊很不一樣，可以看到大鯨魚悠遊在蔚藍的海洋中，彩色小魚調皮地穿梭其中，展現出海洋工作坊的壯闊氣勢，尤其在夜間打上燈光後，大型鯨魚與小魚們就像真的在波光粼粼的海底世界悠游自在，引人注目。

文化局表示，工作坊靠近中正路一面，這次特別以海洋、雨水與各色的雨傘組合成了一面擁有基隆兩都城市意象的打卡牆，右側有大型的KEELUNG立體字，與虎仔山上的KEELUNG地標遙遙相望，成為一個有趣的特色景緻；面對著每年有百萬郵輪觀光客上岸的基隆港，吸引許多市民與觀光客前來拍照打卡。

文化局長陳靜萍則表示，除了讓大鯨魚游上岸，形塑基隆的城市意象，今年文化局也特別與在地商家合作，推出打卡享優惠活動，只要在活動期間至工作坊的打卡點打卡拍照並標註「2019基隆海洋老鷹嘉年華」，至見書店消費再打卡，可享餐點、飲料折扣20元；至熊豆咖啡則不限金額消費送咖啡濾掛包一包；至小義大利咖啡 Ocean 可享內用第二杯半價。歡迎市民朋友多多前往基隆在地優質商家消費。

嘉年華藝術共創工作坊期間召集社區居民親手創作遊行主題道具，今年參與的社區從海洋元素出發，運用竹子及紙等材料製

作小卷、海豚、飛魚等遊行道具以及搭配遊行的服裝。除了遊行道具的製作，另外自即日起至6月23日止，每個周末的上下午還設有相關DIY手作課程，歡迎所有市民能到文化中心前的工作坊一探究竟，加入創作的過程。

熱情奔放的基隆海洋老鷹嘉年華即將29日登場。圖／基隆市政府提供
熱情奔放的基隆海洋老鷹嘉年華即將29日登場。圖／基隆市政府提供
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工作坊靠近中正路一面，這次特別以海洋、雨水與各色的雨傘組合成了一面擁有基隆兩都城...
工作坊靠近中正路一面，這次特別以海洋、雨水與各色的雨傘組合成了一面擁有基隆兩都城市意象的打卡牆。圖／基隆市政府提供
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工作坊靠近中正路一面，這次特別以海洋、雨水與各色的雨傘組合成了一面擁有基隆兩都城...
工作坊靠近中正路一面，這次特別以海洋、雨水與各色的雨傘組合成了一面擁有基隆兩都城市意象的打卡牆。圖／基隆市政府提供
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熱情奔放的基隆海洋老鷹嘉年華即將29日登場。記者游明煌／攝影
熱情奔放的基隆海洋老鷹嘉年華即將29日登場。記者游明煌／攝影
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工作坊靠近中正路一面，這次特別以海洋、雨水與各色的雨傘組合成了一面擁有基隆兩都城...
工作坊靠近中正路一面，這次特別以海洋、雨水與各色的雨傘組合成了一面擁有基隆兩都城市意象的打卡牆。圖／基隆市政府提供
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工作坊靠近中正路一面，這次特別以海洋、雨水與各色的雨傘組合成了一面擁有基隆兩都城市意象的打卡牆。圖／基隆市政府提供
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基隆港文化局

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