基隆親水季29日起為期2個月 來暖暖打水仗、噴水泉

2019-06-11 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



暖暖親水公園將於6月29日到8月29日為期2個月，舉辦「基隆親水季暖暖童樂會」。圖／報系資料照 分享 facebook 名列全台十大免費戲水景點的暖暖親水公園，將於6月29日到8月29日為期2個月，舉辦「基隆親水季暖暖童樂會」，副市長林永發和暖暖區長蔡春堂今天邀大家一起來暖暖玩水，打水仗、噴水泉「樂一夏」。

暖暖區蔡區長今在記者會中表示，邁入第三年的親水季，外縣市與大基隆地區親子都來玩水。暖暖區公所和市府持續結合暖暖各里辦公處、社區及民間社團舉辦，今年主題定為2019「基隆親水季暖暖童樂會」，將於6月29日上午10時於暖暖親水公園歡喜開幕，當天8時30分有戲水宣導等暖場活動。

暖暖區公所指出，今年親水公園噴水遊戲設施，開放時間6月29日至8月29日每日上午10時至11時30分，下午4時至5時30分，每周一及五進行清潔維護及換水作業不開放。

另外，活動串連暖心公園、過港河濱公園舉辦生態健行，欣賞暖暖青山好水、綠意盎然的自然生態風光。響應節能減碳，請民眾搭乘大眾交通到暖暖。相關訊息請上暖暖區公所官網及臉書粉絲專頁「基隆親水季」。

暖暖區106年獲低碳家園銀級認證、107年7至9月更獲得台電節電競賽基隆市第一名，全國節電率在全國368鄉鎮中獲得第4名佳績。今年推出豐富親水季系列活動，提倡「全齡共融．健康樂活」，呼籲大家減塑，鼓勵大家走出戶外，響應節能減碳，低碳家園永續發展。