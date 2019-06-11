腸病毒259人就診！宜蘭流行閾值超標 4個班停課

2019-06-11 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府衛生局今天宣布，因應腸病毒流行疫情，啟動「727」停課機制。

衛生局表示，依據疾病管制署疫情監測資料顯示，宜蘭縣上周(6月2日)腸病毒就診人次259人，已超出宜蘭縣流行閾值（標準值為220人）。

同時，考量今年度宜蘭縣已驗出腸病毒71型陽性輕症病例計11例，分別分佈在蘇澳鎮、冬山鄉、大同鄉及南澳鄉等4個地區，已佔宜蘭縣12個鄉鎮市的3分之1鄉鎮，因此，公告宜蘭縣即日起停課標準，即「727」停課機制。

衛生局表示，所謂「727」停課機制的停課標準是「學校或機構低年級，同一班級嬰幼兒、幼（學）童在7日內有2名以上經醫師臨床診斷為腸病毒感染（手足口病或疱疹性咽峽炎等），該班級應停課（托）7日。但公私立幼兒園及托嬰中心有上述情事應停課（托）7日。」

衛生局指出，依此機制，目前宜蘭縣內停課的共有4個班級。

衛生局長徐迺維呼籲，停課措施是為杜絕群聚疫情，真正預防腸病毒的方法是用肥皂勤洗手及生病不上學才是王道。

另外，衛生局提醒，成人感染腸病毒通常症狀較不明顯，容易因疏於防護而傳染給嬰幼兒，所以，請家長務必做好個人衛生，回家後需要更衣及肥皂勤洗手後才可抱小孩。