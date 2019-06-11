基隆8家創新產業獲補助 人孔蓋海鮮燒、多功能磚

2019-06-11 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



為促進基隆中小企業創新研發動能，市政府今年持續辦理「基隆市地方產業創新研發推動計畫」(SBIR)，共21家投件，8家創新產業業者脫穎而出，今天舉行簽約儀式，要藉補助實踐創新計畫，強化企業核心技術，讓中小型及微型企業美夢成真。有人孔蓋海鮮燒、多功能磚等多元研發創新廠商。

脫穎而出8家創新產業業者，有「大仲國際人事管理顧問」建立銀髮族陪伴交心媒合平台、「邀賀良善」以共寓書店振興地方文化藝術與活絡產業經濟、「品希工作室」設計室內防水防潮抗UV多功能磚、「和平島皇帝殿食品坊」開發後傾式、直插式摺疊桌椅收納車。

「大金剛手工具」打造手工具品牌GORILLA行銷國際、「竹緣休閒事業」推廣基隆農事體驗經濟、「岑品事業」創造伴手禮品牌Agar-Agar、「朋廚食品」獨創基隆人孔蓋海鮮燒伴手禮。

在今天舉行簽約儀式中，業者分享創新理念，副市長林永發和產業發展處長林青海除恭喜業者，藉此展現市府扶助中小企業的決心，帶動產業經濟。

「大金剛手工具」，觀察台灣五金業脈動，打造適用五金組合，藉計畫和頂級廠商共同研發，打造優質設計風手工具；「邀賀良善」據點沒賣書，選在大基隆歷史場景內的旭丘上，歡迎有空來看書、借書讓書流動，分享歷史底蘊；「大仲國際人事管理」因應人口老化藉陪伴平台，協助長輩就診。

林青海表示，SBIR計畫激勵中小型及微型企業受惠，讓他們的希望美夢成真，今年度有其他產業參與，產業發展多元化、新契機。SBIR執行邁入第四年，除提供補助資金，今年度匡列419萬補助金，導入工研院執行團隊及專家學者，共創產、學、研創新創業輔導交流平台。