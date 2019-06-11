花蓮東大門夜市重建 攤商可低利貸款度難關

2019-06-11 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮東大門夜市受災攤商可低利貸款度過難關。圖／報系資料照 分享 facebook 東大門自強夜市3日凌晨發生火警，造成自強夜市38家業者攤位受損，生財工具毀損，其中32攤全毀，6攤部分毀損，受災攤商希望能原地重建，花蓮縣府全力協助，花蓮市農會也提供低利貸款專案，利率1.79％、最高可貸50萬元，幫助攤商度過難關。

觀光處長唐玉書說，受災的38攤業者生財器具及生計補助，可從即日起至20日止，可向花蓮市農會信用部提出低利貸款申請，條件優於一般信用貸款，最高申貸額度新台幣50萬，貸款利率為1.79%，將由專人協助簡化申辦手續。其中半毀6攤商已修復營業，全毀32攤商則連署希望原地重建，縣府會以最快速度完成鑑定，並進行重建工作。

自強夜市代理主委張巨文表示，感謝市農會提供低利貸款，協助攤商恢復營業；也很謝謝縣府及觀光處長的幫忙，居中促成此低利貸款專案，希望受災攤位盡快恢復原地營業。

花蓮縣府建設處在火災發生後拆除被燒毀建物，其中夜市上方陸橋塌陷約14公分，另請結構、土木技師鑑定，決定是否拆除或修繕；縣府指出，有危險將予以拆除，若決定修建，則會一併改善攤商反映的通風及排煙問題。

唐玉書表示，會儘力協助重建，並持續關心攤商及重建進度，另外會加強全區的水電、網路、動線、指標巡檢，確保東大門夜市正常營運。