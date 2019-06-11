「我的雞，飛飛、滑滑不見了」 網路尋雞妙趣橫生

2019-06-11 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



臉書社團出現請求協尋家人或找狗、貓貼文，並不稀奇，但「基隆人」社團昨天午夜有人請網友幫忙找「雞」的貼文，因為對象特殊，貼文內容又俏皮，引起網友興趣。有人正經的回文希望趕快找到雞，也有人打趣說變成放山雞了，還有人說可能已經成烤雞上餐桌了。

基隆人社團已有8萬7000多名成員，除了是基隆地區民眾分享生活資訊的主要平台之一，舉凡家裡有人走失，寵物不見了，或是有疑難雜症需要網友提供意見，都可以貼文。

網友「Hanna Chang」昨晚貼文找雞較奇特，吸引網友關注。到今早7點為止，已有37人分享貼文協尋，並有200多則留言，內容很「多元化」。

網友「Hanna Chang」貼文：

大家好，我需要大家的幫忙。事情是這樣的，我住在中正公園內，我不見了一隻雞，沒錯，一隻雞。對的我養了一隻雞在我家，然後端午節前不是有個下冰雹的下午嗎？我想他可能得到了什麼啟發，他就從陽台跳樓了。

但是他縱使是雞，還是隻好白雞，他還是會滑行的，所以飛飛、滑滑、飛飛、滑滑，我想他失蹤了。如果您有看到他，麻煩可以跟我聯繫嗎？我正在找他，因為我的小孩們都很愛他，麻煩大家了。

特徵：全白一隻雞，就真的一隻雞。