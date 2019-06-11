親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「我的雞，飛飛、滑滑不見了」 網路尋雞妙趣橫生

2019-06-11 07:38聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

臉書社團出現請求協尋家人或找狗、貓貼文，並不稀奇，但「基隆人」社團昨天午夜有人請網友幫忙找「雞」的貼文，因為對象特殊，貼文內容又俏皮，引起網友興趣。有人正經的回文希望趕快找到雞，也有人打趣說變成放山雞了，還有人說可能已經成烤雞上餐桌了。

基隆人社團已有8萬7000多名成員，除了是基隆地區民眾分享生活資訊的主要平台之一，舉凡家裡有人走失，寵物不見了，或是有疑難雜症需要網友提供意見，都可以貼文。

網友「Hanna Chang」昨晚貼文找雞較奇特，吸引網友關注。到今早7點為止，已有37人分享貼文協尋，並有200多則留言，內容很「多元化」。

網友「Hanna Chang」貼文：

大家好，我需要大家的幫忙。事情是這樣的，我住在中正公園內，我不見了一隻雞，沒錯，一隻雞。對的我養了一隻雞在我家，然後端午節前不是有個下冰雹的下午嗎？我想他可能得到了什麼啟發，他就從陽台跳樓了。

但是他縱使是雞，還是隻好白雞，他還是會滑行的，所以飛飛、滑滑、飛飛、滑滑，我想他失蹤了。如果您有看到他，麻煩可以跟我聯繫嗎？我正在找他，因為我的小孩們都很愛他，麻煩大家了。

特徵：全白一隻雞，就真的一隻雞。

失蹤地點：中正公園大佛像附近的步道上，中正山莊附近。

網友「Hanna Chang」在臉書基隆人社團貼文找雞，吸引網友關注。圖／取自基...
網友「Hanna Chang」在臉書基隆人社團貼文找雞，吸引網友關注。圖／取自基隆人社團
分享

基隆失蹤

相關新聞

基隆甩爛路 調和街整建為迎賓大道

2019-06-11 00:22

宣導護老專案 警官上公車「叫賣」

2019-06-10 22:31

院長走春救回窒息婦一命 基隆醫院CPR訓練學員起勁

2019-06-10 19:00

廢棄oBike造成街頭亂象 宜蘭今起全面拖吊

2019-06-10 13:39

日治首任宜蘭廳長珍愛「掛時計」 贈宜蘭串台日交流

2019-06-10 09:21

花蓮開課教捕魚祭還辦灑網比賽 傳承部落祭儀

2019-06-10 09:16

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

端午連假小琉球遊客爆量 潛客在珊瑚礁刻名留念遭肉搜

2019-06-10 18:33

不能跟神明說謊！他連續50年捧關老爺返鄉還願

2019-06-10 16:04

末代美濃鎮長羅建德辭世 還債1億多元最令鄉親感念

2019-06-10 20:09

桃園人口年底上看225萬 民代爭設內壢行政區

2019-06-10 22:48

影／用優酪乳養蝦？他的克菲爾白蝦比別人大1倍

2019-06-10 09:12

抓母的才給錢！村民不想做白工 全年僅1人抓沙氏變色蜥

2019-06-10 12:38

王世堅質疑請假74天 柯文哲：我沒去汽車旅館

2019-06-10 15:45

81年台南老戲院內部被拆 文化界質疑文資保存做半套

2019-06-10 21:11

影／綠議員逼問「反送中」 盧秀燕嗆3遍：我反對一國兩制

2019-06-10 14:28

大巨蛋完整音檔曝光 柯P：做壞事者懷疑別人做壞事

2019-06-10 11:26

影／調和街動工 林右昌：迎賓大道攸關基隆面子不能漏氣

2019-06-10 16:02

影／竹市債務107年高達194億元 林智堅：建設不能停

2019-06-10 15:26

桃園市民卡擴張勢力 擬納在桃園就業的「準市民」

2019-06-10 22:35

廚餘桶內有煮過台灣獼猴屍體？ 台中動保處：未獲通報

2019-06-10 21:31

遭質疑頻密會財團 柯文哲怒：上廁所也要公開透明？

2019-06-10 18:10

中央欲增土開公司董事 韓國瑜：照顧市民利益不會讓步

2019-06-10 18:17

農地大量工廠問題多 郭國文召集官民座談聽在地民意

2019-06-10 14:28

北巿公布「天下第一攤」 手作便當金賞三強鼎立

2019-06-10 13:32

網傳台灣獼猴被烹煮丟廚餘桶？ 中市農業局報警調查

2019-06-10 22:27

台中辦燈會預算少屏東九成？ 議員：林佳龍愛台中？

2019-06-10 17:45

韓國瑜偕李四川上直播 談高雄市路平政績

2019-06-10 18:56

綠電變黃金 竹市太陽能發電租金收入逾5百萬

2019-06-10 15:47

台中后里醫療資源不足 立委洪慈庸爭取設大型醫院

2019-06-10 12:56

「喬蛋」完整錄音曝光 北市官員不認揶揄落選議員

2019-06-10 17:49

林內焚化爐啟用與否？雲林縣長：2年內提治本方式

2019-06-10 12:12

雲林女婿韓國瑜回娘家造勢 雲林縣府、警局備戰

2019-06-10 12:43

日治首任宜蘭廳長珍愛「掛時計」 贈宜蘭串台日交流

2019-06-10 09:21

新北警防制青少年毒品有成 美國拉瑪大學慕名來參訪

2019-06-10 12:56

登革熱疫情嚴峻 藍議員盼勿重蹈陳菊覆轍

2019-06-10 12:12

不滿意花博調查報告 黃馨慧批：86億辦場沒花的花博

2019-06-10 13:35

為贈物網宣傳 柯文哲捐手錶、簽名藍白拖

2019-06-10 12:30

祝福偏鄉學童畢業 台南議員請大內區小六生吃排餐

2019-06-10 15:44

影／感念一生提攜的貴人 白手起家的他建「感恩園」

2019-06-10 21:06

內湖人行道挖洞只鋪薄板 變成陷阱害人踩空

2019-06-10 21:02

捨教職投入漆作 正妹拜師學高深秘笈獲魯班公達人首獎

2019-06-10 12:57

雲縣議員重提啟用林內焚化爐 林內鄉長：不要消費鄉民

2019-06-10 17:50

黃國昌赴監院控屏縣府包庇 縣府：歡迎快提告但勿影射

2019-06-10 14:03

提前慶祝警察節 台中第三警分局表揚80優秀警

2019-06-10 13:48

院長走春救回窒息婦一命 基隆醫院CPR訓練學員起勁

2019-06-10 19:00

快來剪髮洗髮！ 弘光大學美髮系學生要籌環島義剪經費

2019-06-10 10:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top