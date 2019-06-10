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院長走春救回窒息婦一命 基隆醫院CPR訓練學員起勁

2019-06-10 19:00聯合報 記者吳淑君╱即時報導

今年過年假期結束，衛生福利部基隆醫院院長室接到一位翁女士來電，說要親自向林慶豐院長說聲謝謝，細問之下，大年初四，林慶豐在烏來救人一命的義舉，才曝光。林慶豐說，幾秒鐘決定一個人是撒手人寰，還是繼續活下來，他鼓勵醫院員工一定要接受心肺復甦術的訓練及認證，有了院長救人故事激勵，院方今天舉辦心肺復甦術技能訓練，大家都學得很起勁。

衛生福利部基隆醫院今日下午辦理心肺復甦術技能訓練，讓非醫療人員也能一技在身，救人又利己。基隆醫院每年都會定期辦理院內一般行政人員CPR教育訓練，每次兩梯次、共約有100人參加訓練及認證。

林慶豐院長說，用自己的專業救人一命，是醫師的天職，當下自己也沒有他想，就是救人為先，事後想起來還真是千鈞一髮的幾秒鐘時間。

就在這幾秒鐘決定一個人是撒手人寰，還是繼續心動的活下來。有鑑於心肺復甦術是項易學又不需任何器具的重要技能，他鼓勵本院員工一定要接受心肺復甦術的訓練及認證。

今年大年初四，翁姓婦人一家人享受烏來老街輕鬆熱鬧的氛圍，她將烤好的香腸遞給大姑吃，不料大姑食用時未好好咀嚼，造成食物卡在咽喉，瞬間臉色由紅潤變紫並轉黑，她嚇得大叫請人救救她的家人。

與林院長一起走春的院長夫人，聽到呼救聲，立即把還在泡湯的林慶豐院長挖起來，趕去救人，在救護車尚未抵達時，林院長表明自己是醫療專業人員後，立即為昏迷的林姓婦人清除口中的食物及活動假牙及施行心肺復甦術(CPR)，林姓婦人的臉色才從發紺轉為粉紅，救護車抵達後將婦人送往醫院醫治。

翁婦說，非常感謝林院長的緊急處理救治，否則新春出遊若釀成悲劇，是她一輩子的痛。

有院長救人故事激勵，基隆醫院今天舉辦心肺復甦術技能訓練，大家都學得很起勁。圖／基...
有院長救人故事激勵，基隆醫院今天舉辦心肺復甦術技能訓練，大家都學得很起勁。圖／基隆醫院提供
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有院長救人故事激勵，基隆醫院今天舉辦心肺復甦術技能訓練，大家都學得很起勁。圖／基...
有院長救人故事激勵，基隆醫院今天舉辦心肺復甦術技能訓練，大家都學得很起勁。圖／基隆醫院提供
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林慶豐院長今年大年初四，在烏來救人一命。圖／部立基隆醫院提供
林慶豐院長今年大年初四，在烏來救人一命。圖／部立基隆醫院提供
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