影／調和街動工 林右昌：迎賓大道攸關基隆面子不能漏氣

2019-06-10 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市調和街，是從62快速道路下來，通往潮境公園，八斗子，海科館的要道，但拓寬後整整十年未重鋪，市府爭取9千萬元，要把全長2350公尺的調和街整頓成景觀示範道路，工程下午動工，市長林右昌說，道路品質的提升攸關基隆市的面子，不能漏氣，調和街日後將來會成為迎接外賓很重要的一條路。

市長和多位市議員，下午一起為調和街工程動土。林右昌說，北起北寧路，南到深澳坑路的調和街，與瑞芳區相接，98年拓寬至今整整十年，都沒重鋪過，很多中正區議員爭取道路改善，今天終於把任務推進很大的一步。

62號快速道路下來，也是通往潮境公園，八斗子，海科館等熱門景點的必經之路，道路品質的提升攸關基隆市的面子，不能漏氣，他很高興中央很支持，總經費近9千萬元，中央補助7364萬元，基隆市自籌1616萬元，其中2100萬是和台電合作，要把調和街電桿全部下地，連著瑞芳的地方也一併處理。

林右昌說，以後道路周邊會完成電線電桿下地，共同管溝建置，這是很不容易的事情，未來道路品質也會由此提升，另外還有一個重要的人本環境，人行步道和空間也會一起建置完成，對於周邊環境景觀和環境品質的提升，有非常大的助益。