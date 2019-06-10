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港人愛上嘉明湖 參加海拔3千公尺手作步道

2019-06-10 13:55中央社 台東縣10日電

鋸木頭、打木樁，香港來的園藝師傅楊輝輝，自掏腰包參加海拔3千公尺嘉明湖步道整修。他說，對嘉明湖有感情，希望每年都能參加。

頂著凜冽寒風、揹著重裝，攀爬7、80坡度的好漢坡，嘉明湖手作步道人員，完成海拔3千公尺、向陽名樹附近的步道整修，趕在變天前回到嘉明湖避難屋。

嘉明湖國家步道是國內熱門登山路線，每年約2萬人次前往，因雨水沖刷，路況不佳，台東林管處從民國105年開始推動「嘉明湖步道工作假期」，一方面整修步道，一方面希望喚起公眾對步道議題關注。

雖然工作吃力，須揹負工具及個人裝備，重裝攀爬至海拔2800至3000公尺的稜線上工作；又要繳交新台幣6000元活動費，但民眾趨之若鶩，每年報名爆滿。今年徵選18人，吸引230人報名。

鋸木頭、打木樁，來自香港的36歲男子楊輝輝，技術熟練地指導其他人，將坍方的步道回填石塊。他說，在香港從事公園管理，和山林管理相同，手作步道對他來說不是問題。

不過，在海拔3千公尺向陽名樹附近貼石板時，出現輕微身體不適。他說，因為香港沒有高山可以訓練，忽然在這麼高的地方工作，又很費力，才會出現不適，還好有林管處人員幫忙，回到嘉明湖避難屋後，狀況就恢復了。

「對嘉明湖有感情」，楊輝輝說，這是他第2次到台灣參加嘉明湖手作步道，去年在網路上知道消息，於是報名參加，沒想到就這樣喜歡上嘉明湖，因此今年再度報名，很幸運能入選。

楊輝輝說，根據他觀察，現在很多香港年輕人對香港沒信心，都跑到台灣，喜歡台灣。嘉明湖步道還有很多問題，他希望每年都能到台灣參加步道維護，為台灣盡一些心力。

手作步道人員6日上山，10日中午回到向陽遊樂區登山口。

負責手作步道業務的林務局台東林管處人員楊凱琳說，這次4夜5天完成多處步道整修，鋸木頭、搬石塊，從海拔2800公尺到3000公尺，有些地方太陽直射，有些地方寒風刺骨，吹得口乾舌燥，辛苦中達成預定目標。

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