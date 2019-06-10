日治首任宜蘭廳長珍愛「掛時計」 贈宜蘭串台日交流
日治時期的宜蘭首任廳長西鄉菊次郎今年逝世90周年，他的曾孫諫山尚子捐贈西鄉菊次郎生前珍愛的百年「掛時計」給宜蘭縣史館典藏。縣長林姿妙代表受贈，縣府也回贈雕刻設治紀念館圖案的木匾，設治紀念館正是西鄉菊次郎當時在宜蘭籌建的首長官邸，共同見證台日文化交流。
1895年甲午戰爭之後不久，西鄉菊次郎擔任宜蘭廳首任的廳長。在他任期5年多（1897年到5月27日到1902年11月28日）期間，打造宜蘭現代化腳步，包括啟動宜蘭地區公共衛生設施及建立醫療機構、修築宜蘭至台北間道路、整治宜蘭河、設立多所新式學校等。
為感念西鄉政績，宜蘭鄉紳在西鄉廳長回到日本之後的第三年，也就是在1905年共同捐資設立「西鄉廳憲德政碑」，宜蘭縣政府於2001年將此碑指定為縣歷史建築。西鄉的後代與日本官方、民間都曾多次前來此碑追念、參觀。
「掛時計」是西鄉菊次郎19世紀末留美時所購買，十分珍愛，西鄉的曾孫諫山尚子希望曾祖父的遺物也能留在他曾經珍愛的土地，所以決定捐贈給宜蘭縣史館。
西鄉菊次郎的兒子西鄉隆秀曾擔任日本鹿兒島拓殖大學理事長，拓殖大學也獲西鄉家族捐贈許多西鄉菊次郎的文物。這次捐贈的掛時計透過拓殖大學協助聯繫、駐日代表處代為寄送，成功飄洋過海來到宜蘭。
宜蘭設治紀念館是西鄉著手興建，前身是日治時期宜蘭地區廳長的官舍，今天在此舉辦捐贈儀式，別具意義。設治紀念館目前已經有展出西鄉廳長的相關史料，未來這座年齡超過百歲精美珍貴的掛時計也會列入展示，讓民眾更加認識西鄉菊次郎。
留言