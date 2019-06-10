日治首任宜蘭廳長珍愛「掛時計」 贈宜蘭串台日交流

2019-06-10 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭設治紀念館是日治時期的宜蘭首任廳長西鄉菊次郎籌建的首長官邸。圖／報系資料照片 分享 facebook

日治時期的宜蘭首任廳長西鄉菊次郎今年逝世90周年，他的曾孫諫山尚子捐贈西鄉菊次郎生前珍愛的百年「掛時計」給宜蘭縣史館典藏。縣長林姿妙代表受贈，縣府也回贈雕刻設治紀念館圖案的木匾，設治紀念館正是西鄉菊次郎當時在宜蘭籌建的首長官邸，共同見證台日文化交流。

1895年甲午戰爭之後不久，西鄉菊次郎擔任宜蘭廳首任的廳長。在他任期5年多（1897年到5月27日到1902年11月28日）期間，打造宜蘭現代化腳步，包括啟動宜蘭地區公共衛生設施及建立醫療機構、修築宜蘭至台北間道路、整治宜蘭河、設立多所新式學校等。

為感念西鄉政績，宜蘭鄉紳在西鄉廳長回到日本之後的第三年，也就是在1905年共同捐資設立「西鄉廳憲德政碑」，宜蘭縣政府於2001年將此碑指定為縣歷史建築。西鄉的後代與日本官方、民間都曾多次前來此碑追念、參觀。

「掛時計」是西鄉菊次郎19世紀末留美時所購買，十分珍愛，西鄉的曾孫諫山尚子希望曾祖父的遺物也能留在他曾經珍愛的土地，所以決定捐贈給宜蘭縣史館。

西鄉菊次郎的兒子西鄉隆秀曾擔任日本鹿兒島拓殖大學理事長，拓殖大學也獲西鄉家族捐贈許多西鄉菊次郎的文物。這次捐贈的掛時計透過拓殖大學協助聯繫、駐日代表處代為寄送，成功飄洋過海來到宜蘭。