花蓮開課教捕魚祭還辦灑網比賽 傳承部落祭儀

2019-06-10 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮市公所為讓部落青年認識並重視傳統祭儀，舉辦原住民Kapah青年團捕魚祭文化課程，並舉辦撒網捕魚比賽。花蓮市長魏嘉賢表示，透過部落耆老的指導，讓青年成員對於專屬阿美族部落男子的祭儀活動有所認識，希望能提升部落青年對於阿美族傳統祭儀文化的重視，再現阿美族傳統捕魚祭儀。

魏嘉賢感謝陳祥祺頭目在辦理捕魚節活動時，一併配合辦理部落青年團的文化課程，他說，有些年輕族人不了解祭儀的典故，因此市公所透過文化課程的辦理，讓部落青年了解文化傳承的重要，進而以行動支持原住民傳統文化祭儀。

在捕魚節文化課程裡，市公所特地邀請幾巴爾巴爾蘭部落耆老鄭阿進說明從祭儀、祭品、禁忌到撒網教學等，以及漁獵工具介紹與製作，並且實際操作漁獵，透過他的詳細解說，也建立耆老與青年間對文化的連結。

鄭阿進口述早期祖先從出海口上岸的祖源故事，除了眾所皆知的豐年祭典之外，在每年固定的傳統祭儀當中，依舊保有且持續執行的祭儀已不多見，但其中被稱為「海祭」或「捕魚祭」的祭儀，則是阿美族男性非常重要的祭典。

在捕魚祭時，陳祥祺頭目以Mivetik祭祀為捕魚祭祈福，祈福祀儀結束後，展開撒網捕魚比賽，撒網範圍分為安全區及急流區，並凸顯生態的重要，參與比賽的選手每人僅需交一尾重量最重的漁獲，捕獲其餘小尾時均需擲入水中，讓其繼續成長。