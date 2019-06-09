基隆暖暖東勢街「身分」不明 路不平4年終於有解

2019-06-09 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市議員王醒之，日前在議會總質詢關心暖暖區的「東勢街」，自2014年底基福公路通車後被交通部指定為台二丙省道，但中央，地方推來推去，這一吵就是4年半，路道坑坑洞洞沒人補，導致多名騎士摔傷，他質詢後，工務處從僅剩的預算中抓長補短，補了幾個路段，王醒之開心的說，總質詢終究是有點用的。

王醒之在臉書PO文指出，這個爭議從基福公路開通開始至今。特別是0到2.5K這段。地方政府說這是「省道」，應該由中央出錢進行維管；中央政府說這段2.5公里是「市區道路」，應該由地方政府出錢維管。

這一吵下來就是4年半。拉拉扯扯了1600天。基隆市的財政狀況這麼差，最好的方案當然是中央出錢請基隆市政府「代管」，但中央遲遲不答應，終究道路管養最關鍵的就是長期，公路總局怎麼會輕易多揹一條道路呢？

王醒之說，先不論對錯，但最後最後倒楣的是誰？自然就是暖暖在地的用路人了。他就任市議員五個月以來，一直接獲鄉親們的陳情，70歲的阿姨騎機車摔車就已經讓人頭皮發麻了，更何況同一人還不只跌倒一次，這不是台北通往東北角觀光的重要起點、又是基隆市的重要門面嗎？

他還是很感謝工務處在總質詢後，願意從僅剩的預算中抓長補短，這個月先以「方正切割」的方式處理東勢街與暖暖街281巷口、福興宮/福仁中藥行雙向車道段，還有東勢街與東碇路口、東勢街26巷頭與尾間的段落。