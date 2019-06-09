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日治宜蘭首任廳長後代捐掛鐘 促進台日交流

2019-06-09 18:07中央社 宜蘭縣9日電

日治時期的宜蘭首任廳長西鄉菊次郎今年逝世90周年，其曾孫諫山尚子(左)特別捐贈西...
日治時期的宜蘭首任廳長西鄉菊次郎今年逝世90周年，其曾孫諫山尚子(左)特別捐贈西鄉菊次郎珍愛的百年掛時計給宜蘭縣史館典藏，由縣長林姿妙代表受贈。圖／縣史館提供
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日治時期宜蘭首任廳長西鄉菊次郎今年逝世90週年，他的曾孫諫山尚子今天特別捐贈西鄉菊次郎生前珍愛的掛鐘給宜蘭縣史館典藏，促進台日交流。

宜蘭縣史館今天表示，1895年甲午戰爭之後不久，西鄉菊次郎擔任宜蘭廳首任的廳長。在他任期5年多期間（1897年到5月至1902年11月），啟動宜蘭地區公共衛生設施、建立醫療機構系統、修築宜蘭至台北間道路、整治宜蘭河、設立多所學校，開始宜蘭現代化腳步。

為了感念西鄉菊次郎的政績，宜蘭鄉紳在他回到日本之後第3年，也就是在1905年於宜蘭共同捐資設立「西鄉廳憲德政碑」，宜蘭縣政府於2001年將它指定為宜蘭縣歷史建築，西鄉的後代曾多次前往追念。

此外，西鄉菊次郎也曾在宜蘭市籌建廳長官舍，之後成為目前的宜蘭設治紀念館。掛鐘捐贈儀式下午選定在當地舉行，別具意義，由宜蘭縣長林姿妙代表受贈。

縣史館表示，這個掛鐘是西鄉菊次郎在1887年到1890年留美期間購買。

諫山尚子致詞時說，多年前她與母親來到宜蘭，追尋曾祖父在宜蘭建設的足跡。母親3年前過世之前曾希望將西鄉菊次郎珍愛的掛鐘送給宜蘭。今天她與家族帶著掛鐘，將家族珍藏文物捐贈給宜蘭縣史館，除希望將掛鐘永留在西鄉菊次郎曾經熱愛的宜蘭土地，也是要協助母親完成遺願。

林姿妙受贈後，代表宜蘭縣回贈感謝木匾，為台日文化交流留下紀念。

林姿妙說，宜蘭設治紀念館目前已展有西鄉菊次郎相關史料，未來這個歷史超過百年的典雅掛鐘也會列入展示，讓民眾更加認識西鄉菊次郎。

日治時期的宜蘭首任廳長西鄉菊次郎今年逝世90周年，其曾孫諫山尚子(左5)特別捐贈...
日治時期的宜蘭首任廳長西鄉菊次郎今年逝世90周年，其曾孫諫山尚子(左5)特別捐贈西鄉菊次郎珍愛的百年掛時計給宜蘭縣史館典藏，由縣長林姿妙代表受贈。圖／縣史館提供
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林姿妙紀念館歷史建築
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