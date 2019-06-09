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拚立委初選 張志明、李建智力爭台東韓粉認同

2019-06-09 10:19聯合報 記者羅紹平╱即時報導

國民黨台東縣區域立委初選將於6月24日、25日、26日3天進行電話民調，2位擬參選人台東縣副縣長張志明、台東縣議員李建智除私人拜會行程之外，也都積極參加地方上大小公眾活動、婚喪喜慶，當然為了拚立委初選過關，張志明、李建智也努力爭取台東韓粉認同。

昨天韓國瑜在花蓮造勢，台東地區退休軍警消與教師社團組織，還有工商團體等各行各業動員，以及自發參加的民眾，估計北上花蓮挺韓的人數逾千人。

李建智今天發布新聞稿指出， 昨天他就動員民眾包了1輛遊覽車前進花蓮，中午12點多到達會場，親身體會到庶民總統的群眾魅力，身旁前後都是熱烈揮舞的國旗，想起從小到大對國家的認同，他說：「其實根本沒想到會哭，可是那個眼淚就這樣滑下來」。

李建智說：「就那麼１公尺.....這是我離韓國瑜最近的距離，雖然被群眾擠開沒有握到手，但是對韓國瑜的支持不變，庶民挺庶民，力挺韓國瑜！」

至於張志明昨天雖未北上花蓮縣， 但一早行程也跟韓粉有關。他昨天一早6點多，就到各社團集結的地點，他逐一登上每一輛遊覽車致贈礦泉水，向韓粉請託，爭取支持。

張志明表示，「因台東行程非常多， 沒辦法跟大家一起北上，但大家的心都是一樣，所以我送來兩箱飲料給大家解渴，感謝大家為拿回總統而努力，台東區域立委也要請大家多幫忙，24日、25日、26日3天晚上6點半到9點半，守住家裡的電話，請大家支持張志明。」

台東縣議員李建智（右三）今天表示，他很遺憾昨天沒跟韓國瑜握到手，但挺韓的心不變。...
台東縣議員李建智（右三）今天表示，他很遺憾昨天沒跟韓國瑜握到手，但挺韓的心不變。圖／李建智提供
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台東縣副縣長張志明昨天雖未北上花蓮參加韓國瑜造勢大會，但他逐車贈送韓粉礦泉水，向...
台東縣副縣長張志明昨天雖未北上花蓮參加韓國瑜造勢大會，但他逐車贈送韓粉礦泉水，向韓粉致意，表達挺韓的心與韓粉一樣。記者羅紹平／攝影
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