拚立委初選 張志明、李建智力爭台東韓粉認同

2019-06-09 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



國民黨台東縣區域立委初選將於6月24日、25日、26日3天進行電話民調，2位擬參選人台東縣副縣長張志明、台東縣議員李建智除私人拜會行程之外，也都積極參加地方上大小公眾活動、婚喪喜慶，當然為了拚立委初選過關，張志明、李建智也努力爭取台東韓粉認同。

昨天韓國瑜在花蓮造勢，台東地區退休軍警消與教師社團組織，還有工商團體等各行各業動員，以及自發參加的民眾，估計北上花蓮挺韓的人數逾千人。

李建智今天發布新聞稿指出， 昨天他就動員民眾包了1輛遊覽車前進花蓮，中午12點多到達會場，親身體會到庶民總統的群眾魅力，身旁前後都是熱烈揮舞的國旗，想起從小到大對國家的認同，他說：「其實根本沒想到會哭，可是那個眼淚就這樣滑下來」。

李建智說：「就那麼１公尺.....這是我離韓國瑜最近的距離，雖然被群眾擠開沒有握到手，但是對韓國瑜的支持不變，庶民挺庶民，力挺韓國瑜！」

至於張志明昨天雖未北上花蓮縣， 但一早行程也跟韓粉有關。他昨天一早6點多，就到各社團集結的地點，他逐一登上每一輛遊覽車致贈礦泉水，向韓粉請託，爭取支持。