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宜蘭龍舟賽金同春獲男女組雙料冠軍 抱走40萬獎金

2019-06-08 18:53聯合報 記者羅建旺╱即時報導

108年宜蘭縣龍舟錦標賽今天傍晚在冬山河畔落幕。公開男子組18隊競逐，宜蘭縣金同春龍舟協進會隊以些微差距擊敗群雄，稱霸公開男子組，不但如此，公開女子組6隊激戰爭奪后冠，金同春龍舟協進會隊一路過關斬將，拿下金牌，雙料冠軍。

公開男子組獎金30萬元、女子組10萬，宜蘭縣金同春龍舟協進會隊雙料冠軍，也抱走40萬元獎金。金同春是宜蘭市的一個圳溝名稱，當地居民秉持先民的理念，每年自發性的組隊參加龍舟賽。宜蘭縣金同春龍舟協進會如願取得公開男子組冠軍，隊員欣喜若狂。

隊長許郁平表示，宜蘭縣金同春龍舟協進會男子組龍舟隊員來自各行各業，從今年1月起集訓，利用上班前 2小時，自主性練習，今天冠軍賽險勝對手，得來不易。

獲冠軍的宜蘭縣金同春龍舟協進會女子組隊，成員也是來自各行各業，每天早上4點半到6點在宜蘭河自主性練習，每周二、五晚上重量訓練，周一、四跑步訓練，今年8月前往泰國芭達雅參加為期8天的世錦賽IDBF龍舟錦標賽，為宜蘭也為台灣爭光。

宜蘭縣龍舟錦標賽社區村里組，7支參賽隊伍全來自冬山鄉，南興社區第一次參賽就拔得頭籌，勇奪冠 軍。國中男生組5隊競逐，戰況激烈，吳沙國中衛冕成功，連續2年摘下國男組冠軍。

縣長林姿妙在閉幕式感謝各界參與及協助，也邀約各隊明年再相會，再到冬山河參賽，期許明年的龍舟賽規模更加盛大、比賽更精采、成績更突破。

108年宜蘭縣龍舟錦標賽今天傍晚在冬山河畔落幕，各組優勝產生。圖／宜蘭縣政府提供
108年宜蘭縣龍舟錦標賽今天傍晚在冬山河畔落幕，各組優勝產生。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣金同春龍舟協進會隊拿下男女子組雙料冠軍。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣金同春龍舟協進會隊拿下男女子組雙料冠軍。圖／宜蘭縣政府提供
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龍舟賽林姿妙戰爭
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