宜花東花木蘭聯盟今啟動 3位女縣長共創東部黃金廊帶

2019-06-08 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚3人，今天上午在新北市政府市民廣場完成宜花東「花木蘭聯盟」盟約簽署儀式，花木蘭聯盟正式啟動，3人承諾未來將在觀光、農業、文化展開合作，並逐步擴大合作層面，藉宜花東3縣合作，共創東台灣經濟黃金廊帶，推動3縣共榮發展。

去年底縣長選舉前，林姿妙、徐榛蔚、饒慶鈴還是宜、花、東3位女縣長候選人，當時在國民黨中黨部倡儀下，3人共同競選政見就是要推動宜花東3縣結盟（花木蘭聯盟）」針對宜花東3縣共同特色，在婦幼、觀光、農業、多元族群文化等合作，促進宜花東的區域共榮。

林姿妙、徐榛蔚、饒慶鈴3人今天上午在記者會上，簽署盟約宣示「三縣將共同拒絕高汙染工業，維護台灣東部環境品質；共同要求中央完成台灣東部高速道路及鐵路網，建構台灣東部一條安全回家的路；共同行銷台灣東部文化、生態、產業資源，辦理東遊台灣推介會，拓展國旅及國際市場；共同推動有機農業耕作，確保台灣東部友善環境永續利用，並提升農業附加價值；促進台灣東部景點、展覽、文創、運動及重大活動等資源及客源合作共享，共創共榮發展」。