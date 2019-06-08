響應世界海洋日 林右昌：海洋垃圾已到非正視不可地步

2019-06-08 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府為響應「世界海洋日」，今天與國立海洋科技博物館舉行「2019世界海洋月一無塑風起‧清淨海洋」活動，市長林右昌與海洋委員會海洋保育署長黃向文一起為海洋月系列活動揭開序幕，林右昌呼籲大家正視海洋垃圾的危害，海洋垃圾已到非正視不可地步。

聯合國在2008年訂定每年6月8日是世界海洋日，呼籲所有的人類、各國政府能夠關心、注意海洋問題，今年市府特別把海洋日擴大為世界海洋月，6月海科館還有各機關團體一起合作，希望能夠加強民眾對於海洋問題的認識。

林右昌說，據統計每年流入海洋的垃圾有1270萬噸，這幾年包括海龜、鯨魚等等海洋生物被打撈上岸的時候，發現在牠們的胃裡通通都是垃圾，前陣子在世界最深的馬里亞納海溝也發現垃圾的蹤影，顯見海洋垃圾的問題已經到了非正視不可的地步。

林右昌呼籲，塑膠雖然好用，但是如果我們能夠多一些不方便，就可以保護地球，前陣子環保署推動禁用塑膠吸管政策，遇到一些不理性回應說，沒有塑膠吸管好不方便，希望國人同胞能夠反省，用小小的一點不方便，保障未來下一代生活的一個空間。

國立海洋科技博物館館長陳素芬表示，環境與海洋為全球核心關懷的議題，今年世界環境日及世界海洋日的活動，以不同面向辦理，串連公、私部門、學校及社區民眾，在海科館共同辦理，展開對海洋的關懷及環境永續。