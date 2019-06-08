韓流來搶發大財 東大門夜市熱鬧像過年

2019-06-08 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



中午不到，韓國瑜花蓮造勢會場已擠滿上萬韓粉，一旁的東大門夜市提前開張，攤商說，生意好到像過年。超級韓粉「林記燒番麥」老闆林上哲準備千支玉米和2千斤西瓜免費送，即將開飲料店的黃禪櫻共襄盛舉，調製千杯無糖綠茶，兩攤都在下午1時起免費送。

林上哲是超級韓粉，原本到美國參加女兒畢業典禮，為了韓國瑜特別提早一星期回來，他豪氣說，韓粉這麼遠騎機車、開車來花蓮挺韓都不喊苦，我「少賺一天錢不會死」，今天全攤不賣錢，1000支玉米免費送，其中500支是可以生吃的水果玉米，另外500支是烤好的玉米，還有2000斤西瓜免費分送，只要到攤前喊出「國家安全、人民有錢」等韓式經典語錄都送。

月底將在花蓮市建國路開茶飲店的黃禪櫻，得知林上哲的豪氣，大受感動，也調製千杯無飲料，在「林記燒番麥」旁相送，還沒開店就要一筆支出，她說沒關係，只想挺韓，下午1時開送，韓粉爭相索取。

以往在傍晚才開張的東大門夜市，迎接韓流從近中午時就開始營業，各攤位都多了很多穿著國旗衣的客人上門。

「韓粉攤」香榭城張起挺韓標語，韓粉喊出韓氏語錄可享9折。他說，昨天生意就很好，今天多備很多料，一定會爆。