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宜花東今在新北簽署成立「花木蘭聯盟」 創黃金廊帶

2019-06-08 12:16聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚及台東縣長饒慶鈴（左至右），今特別到新北市市民廣場...
宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚及台東縣長饒慶鈴（左至右），今特別到新北市市民廣場簽署「花木蘭聯盟」。記者魏翊庭／攝影
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東部3縣市宜蘭、花蓮及台東今早正式成立「花木蘭聯盟」，由宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚及台東縣長饒慶鈴在新北市市民廣場，代表簽署盟約，將在觀光、文化、農業等面向長久合作，共創經濟黃金廊帶共榮發展。

林姿妙、徐榛蔚及饒慶鈴都是國民黨，選前3人就受國民黨中常委之邀，打出「花木蘭連線」造勢，喊出要發展東部經濟黃金廊帶。選後多次開會討論，且在今年4月宜花東聯合出訪中國大陸上海旅遊推介會，推出樂遊東台灣套裝行程。

「花木蘭聯盟」以3位女性首長為形象，各取「花」蓮、台「東」及宜「蘭」1字，並以太陽取代木字補日「東」字意象，營造宜花東位於台灣東方日出的概念。下方的英文字體結合國際對花木蘭的認知，將「MuLan」融合青山、蔚藍海水色彩，傳達台灣東部美好自然風光。

據了解，簽約活動未辦在東部，而辦新北市，是因大台北為主要客群，另選在今天世界海洋日，與端午連假強碰，台北市適合場地幾乎都借光，因此選在新北市。

3位縣長共同打出宜蘭、花蓮及台東擁有好山好水、優質的農特產品、多元的文化、豐富的觀光資源等，需要共同來堅守、維護及推廣行銷。

今共同簽署盟約宣示「共同拒絕高汙染工業，維護台灣東部環境品質」、「共同要求中央完成台灣東部高速道路及鐵路網，建構台灣東部一條安全回家的路」、「共同行銷台灣東部文化、生態、產業資源，辦理東遊台灣推介會，拓展國旅及國際市場」、「共同推動有機農業耕作，確保台灣東部友善環境永續利用，並提升農業附加價值」及「促進台灣東部景點、展覽、文創、運動及重大活動等資源及客源合作共享，共創共榮發展」。

「花木蘭」首檔觀光合作，將針對三縣夏季活動，包括宜蘭國際童玩藝術節、花蓮夏戀嘉年華與紅面鴨fun暑假及台東台灣國際熱氣球嘉年華），推集章活動，到訪送冬季泡湯券。國際推廣部分，每年由3縣輪流辦理東遊台灣推介會，行銷宜花東觀光遊程，吸引國際遊客。

在農業部分，3縣共同輔導在地小農，投入有機農業生產，以地產地銷、區域資源共享，定期供應轄內國中小學校午餐有機蔬菜及有機米，讓學童從飲食中了解農業生產及環境永續的重要性。

而在文化部分，3縣成立活動邀約團隊平台，共享邀約團隊資訊、互惠提供展場及演出空間檔期、推出藝術家駐村計畫等等。

去年選前10月，國民黨中常委為東部3縣市女性候選人打出「花木蘭連線」造勢，宜蘭縣...
去年選前10月，國民黨中常委為東部3縣市女性候選人打出「花木蘭連線」造勢，宜蘭縣長林姿妙（右）、花蓮縣長徐榛蔚（左二）、台東縣長饒慶鈴（左），倡議打造「宜花東黃金廊帶」。報系資料照
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宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚及台東縣長饒慶鈴，今特別到新北市市民廣場簽署「花木...
宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚及台東縣長饒慶鈴，今特別到新北市市民廣場簽署「花木蘭聯盟」。記者魏翊庭／攝影
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