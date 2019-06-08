全台最早鳥！太平山暑假逢周六 凌晨2點半就開園

2019-06-08 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



太平山暑假日出時間約在清晨5點到5點30分間，凌晨就開園，遊客可趕在天明前，就進入太平山及翠峰湖迎曙光、賞日出。圖／林務局羅東林區管理處提供 分享 facebook

太平山國家森林遊樂區從海拔500公尺、爬升到2千公尺，平均溫度比平地涼上攝氏10度，是台灣消暑勝地。

怎麼玩？林務局羅東林區管理處宣布，太平山在7月1日至8月31日暑假期間，每天提前在凌晨4點開園，暑假期間，每逢周六，更提早在凌晨2點30分就開園，可以說是台灣最早鳥。

「趕得上看日出，更有寬裕時間悠遊太平山！」羅東林區管理處指出，太平山暑假日出時間約在清晨5點到5點30分間，凌晨就開園，遊客可趕在天明前，就進入太平山及翠峰湖迎曙光、賞日出。

管理處建議迎曙光與賞日出的最佳地點有太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14公里處的觀景台、翠峰湖環山步道里程3公里處(因步道西入口里程0公里到2.5公里處維修封閉中，需由東入口進入，遇封閉指示原路折返)、望洋山步道觀景台等。

若天氣狀況良好，在望洋山觀日出，還可有機會遠眺蘭陽平原，甚至看到太平洋上的龜山島。

羅東林區管理處表示，太平山上熱門的蹦蹦車，暑假期間加開班次，每天加開下午3點30分班次，每天共行駛9個班次，每班次180個座位，每日至多1620位，現場購票，每日上午7點開賣，不過，假日約在上午10點半售罄當日所有班次車票，蹦蹦車詳細資訊及即時售票情形可上太平山官方網站查詢。

太平山下海拔520公尺的鳩之澤溫泉，新完成溫泉煮蛋區，提供有趣體驗外，走多望吊橋、泡鳩之澤溫泉，漫步鳩之澤自然步道，都很受歡迎，暑假期間，遇上七夕情人節(8月7日)，羅東林區管理處推出打卡享泡湯優惠，溫泉大眾池(露天SPA、裸湯)每位只要50元。

同時，太平山可夜賞夏季銀河，遊樂區暑假安排4場次收費型觀星活動，供住宿遊客參與，分別是7月19日及8月9日太平山莊夏季星空導覽、7月20日及8月10日翠峰山屋夏季星空導覽。

太平山不管1天或2天都合適，管理處建議的2日遊程，第1天上太平山遊中間、翠峰湖、太平山莊，第2天搭蹦蹦車、走鐵杉林步道、鳩之澤。

若是1日遊，可看日出、搭蹦蹦車，遊程是太平山莊觀景台日出、車站購票、搭乘蹦蹦車至茂興、太平山莊賞楓(紫葉槭)、→檜木原始林步道、見晴懷古步道、羅東林業文化園區。

若是看日出、走步道，遊程依序望洋山日出、翠峰湖環山步道、太平山莊賞楓(紫葉槭)、鳩之澤、羅東林業文化園區，或翠峰景觀道路日出、翠峰湖環山步道或台灣山毛櫸步道、太平山莊賞楓(紫葉槭)、檜木原始林步道、鳩之澤。